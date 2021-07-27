TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı

27 Temmuz 2021 Salı, 10:41

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Yenidoğan Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete seyir halinde olan Özgür S. idaresindeki 34 DPU 04, Ahmet Y. yönetimindeki 06 CIR 845 ve Hüseyin İ. idaresindeki 34 UR 9658 plakalı otomobiller ile Refik B. kontrolündeki 73 DL 660 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.