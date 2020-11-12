TBMM'de ışıklar sağlık çalışanları için yanıp söndü: #TükendikIşıkYak
HDP, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) #TükendikIşıkYak eylemine destek amacıyla Genel Kurul'da ışıkları söndürme çağrısı yaptı. Yapılan çağrının ardından HDP'li vekiller, odalarının ışıklarını da sağlık çalışanların destek amacıyla söndürdü.
Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yapılan #TükendikIşıkYak eylemine destek vermek amacıyla yapılan eylemin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan HDP, "Sağlık çalışanları yaşamak ve yaşatmak istiyor. Taleplerini sahipleniyor, seslerine ses, ışıklarına ışık katmak için mücadelemizi TBMM'de de sürdürüyoruz. Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını saygı ile anıyoruz" açıklamasında bulundu.
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