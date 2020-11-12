TBMM'de ışıklar sağlık çalışanları için yanıp söndü: #TükendikIşıkYak

12 Kasım 2020 Perşembe, 12:24

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yapılan #TükendikIşıkYak eylemine destek vermek amacıyla yapılan eylemin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan HDP, "Sağlık çalışanları yaşamak ve yaşatmak istiyor. Taleplerini sahipleniyor, seslerine ses, ışıklarına ışık katmak için mücadelemizi TBMM'de de sürdürüyoruz. Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını saygı ile anıyoruz" açıklamasında bulundu.