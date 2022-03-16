Ukrayna açıkladı: Rus güçlerinin kayıpları hakkında çarpıcı iddia
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
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