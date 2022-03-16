Ukrayna açıkladı: Rus güçlerinin kayıpları hakkında çarpıcı iddia

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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldırı yapan Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin yüzde 40'ının, savaş kabiliyetini kaybettiğini veya tamamen yok edildiğini bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Mart 2022 Çarşamba, 09:39

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna savaşına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.


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