Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü

Abone Ol google-news

Ümraniye'de otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
26 Mayıs 2022 Perşembe, 16:01

Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 34 TC 7330 plakalı cipiyle, oturduğu sitenin otoparkından çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuştan geri kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil apartman boşluğunda sıkışırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinçle apartman boşluğundan çıkarılan cipte hasar oluştu. Cipin geri kayması güvenlik kamerasına yansıdı. 

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler