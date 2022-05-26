Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
Ümraniye'de otoparktan çıktığı sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle yokuştan kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta saat 11.30 sıralarında 34 TC 7330 plakalı cipiyle, oturduğu sitenin otoparkından çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yokuştan geri kayan cip, 5 katlı apartmanın boşluğuna düştü. Otomobil apartman boşluğunda sıkışırken, sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinçle apartman boşluğundan çıkarılan cipte hasar oluştu. Cipin geri kayması güvenlik kamerasına yansıdı.
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