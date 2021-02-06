Ünlü Piyanist Gülsin Onay Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
Ünlü Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, üniversite rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Mozart'ın ünlü eseri Türk Marşı'nı çaldı.
Onay, marşı çaldığı videoyu sosyal medya hesabından "Mozart Türk Marşı.. Bu kez Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, sevgili gençlerimiz için çalıyorum" ifadeleri ile paylaştı.
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