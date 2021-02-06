Abone Ol google-news

Ünlü Piyanist Gülsin Onay Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı

Ünlü Piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, üniversite rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için Mozart'ın ünlü eseri Türk Marşı'nı çaldı.

ANKA
06 Şubat 2021 Cumartesi, 15:13

Onay, marşı çaldığı videoyu sosyal medya hesabından "Mozart Türk Marşı.. Bu kez Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, sevgili gençlerimiz için çalıyorum" ifadeleri ile paylaştı. 

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler