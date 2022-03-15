Üsküdar'da restoranda 'fazla yakınlaşmayın' tartışması
Üsküdar’daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Olaya diğer müşteriler de dahil olurken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi.
İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ diyerek uyarıda bulundu.
Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi.
Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerin de bu uyarı nedeniyle işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.
Video Haberler
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
- Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Avcılar'da kafede yangın
- 'Ömrünü tamamladı'
- Traktör ile düştüğü kuyudan yüzerek çıktı
- Manavgat yangınından kurtulan 'Damla', 2 dünyaya getirdi
- 'Fazla yakınlaşmayın' diye 'uyardı'
- Grevdeki doktorlar için 'paketleyin' talimatı
- Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşinden pes dedirten savunma
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'nin en ucuz sıfır arabasının fiyatı belli oldu
- Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'e 'Bergen' ertelemesi
- Avcılar'da kafede yangın
- Türkmenistan'da seçimi kazanan aday belli oldu
- Deniz Akkaya Sevda Giray'ı savcılığa şikayet etti!
- Harkiv'in bombalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- 'Eylem' yapacakları belirlenen şüphelilere gözaltı
- Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
- Fazıl Say: 'Yeter, cahiller! Gidin artık!'
- Okulun kadın güvenlik görevlisi kaçırıldı!