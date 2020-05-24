Yakalanan taciz şüphelisi: Eyvah, bitti her şey
İstanbul'da kadınlara otomobiliyle yaklaşıp sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce aracıyla kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında bariyerlere çarparak kaza yapan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Bu sırada gazetecileri gören taciz şüphelisinin, ‘eyvah, bitti her şey’ demesi dikkat çekti.
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, iddiaya göre C.Ç. isimli alkollü sürücü aracıyla seyir halindeyken yolda yürüyen bir kadına yanaşıp dün öğle saatlerinde sözlü tacizde bulundu. Kısıtlamanın ilk gününde polis ekipleri, plakasını belirledikleri aracın peşine düştü.
KAÇARKEN KAZA YAPTI
Polisler, sürücü C.Ç.'yi, Ümraniye’de yol kenarında yürüyen 2 kadına yönelik sözlü tacizde bulunurken gördü. Polis ekiplerini fark eden şahıs kaçmaya başladı. Bir süre polis ekiplerinden kaçan şüpheli beton bariyerlere çarptı. Kaza sonucu polis ekipleri taciz şüphelisi C.Ç.'yi yakaladı.
“EYVAH BİTTİ HER ŞEY”
Bu sırada gazetecilerin kendini görüntülediğini fark eden alkollü şahsın, ‘Eyvah, bitti her şey' demesi dikkat çekti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü. Öte yandan, sözlü tacize uğrayan 2 kadının da karakola giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.
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