Yumurta fiyatları bir yılda ikiye katlandı, yurttaş böyle isyan etti

20 Ekim 2020 Salı, 16:11

Yumurta fiyatlarının bir yılda ikiye katlanması vatandaşı isyan ettirdi. Erzurum Oltu'da gittiği markette parası yetişmediği için yumurta alamayan yaşlı bir yurttaş ağıt yakarak tepkisini dile getirdi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (Yum-Bir) tarafından açıklanan fiyatlarda geçtiğimiz yıl ekim ayında orta boy beyaz yumurtanın fiyatı 31 kuruştu. Aynı ürünün fiyatı bu yıl 55 kuruşa yükseldi. Markette ise fiyat artışı bir önceki yıla oranla yüzde 60’ın üzerine çıktı. Ucuzluk marketleri olarak kendini konumlandıran zincir mağazalarda 6’lı orta boy beyaz yumurtanın adet fiyatı 1,20 TL’ye yükseldi. Yum-Bir’in, KDV hariç açıkladığı toptan fiyat ile perakende de oluşan fiyat farkı ise yüzde 100’e ulaştı.