Yurttaşlardan kendilerini uyaran kaymakama şaşırtan yanıt: Tamam dayı
Amasya’nın Taşova ilçesinde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, Covid-19 denetim ekibiyle birlikte ilçe merkezinde maske, mesafe ve temizlik konusunda denetim gerçekleştirdi. Denetimde fiziksel mesafe uyarısı yapan Kaymakam Çelik'e yurttaşlar “Tamam dayı” diye cevap verdi.
İlçede kurulan pazar yeri ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iş yerlerini denetleyen Kaymakam ve beraberindekiler esnaflar ile sohbet etti. Kaymakam Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk dükkan dükkan gezip yurttaşları maske takması konusunda uyardı. Uyarılara rağmen bir yurttaş maskesini “Yemek yemeğe gidiyordum” bahanesiyle takmaması Kaymakam Çelik’in dikkatinden kaçmadı. Taksicilerle konuşan Kaymakam Çelik ve Belediye Başkanı Öztürk taksicilerin şikayetlerini dinledi.
İlçeye 21 km uzaklıkta bulunan Tokat’ın Erbaa ilçesinden gelen taksicilerin Taşova merkezinden yol üzerinden yolcu alıp gitmesine çözüm bulamayan konuyu daha önce 155’i arayarak polislere anlatmalarına rağmen sonuç alamayan taksiciler Kaymakam ve Belediye Başkanından konu hakkında yardım talep etti.
KAYMAKAMA "TAMAM DAYI" DİYE SESLENDİLER
Denetimler sırasında Kaymakam Çelik’in yurttaşlara“Sosyal mesafeli oturun” demesinin ardından yurttaştan “Tamam dayı” diye cevap geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bir çay ocağı önünde oturan yurttaşlara Kaymakam Çelik, “Sosyal mesafeli oturun” demesinin ardından oturan yurttaşların sandalyeleri çekerek Kaymakama “Tamam dayı” demesi kameraya yansıdı.
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