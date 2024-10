Yayınlanma: 16.10.2024 - 23:06

Güncelleme: 16.10.2024 - 23:06

Yeni NOW dizisi Aşk, Evlilik, Boşanma'da Altan karakterine hayat veren Levent Can'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Aşk, Evlilik, Boşanma dizisinin Altan'ı Levent Can kim, kaç yaşında. nereli? Levent Can hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

LEVENT CAN KİMDİR?

Levent Can 23 Ağustos 1971'de doğdu. Amasyalı bir ailede doğdu. Babasının bakkal sahibiydi. 15 yaşında Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Sanatçı ilk önce 1989 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıktı. 25 yaşında lise mezunu oldu. Şimdiye dek 50 civarında, oyun, sinema, dizi ve filmde rol aldı.

LEVENT CAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1989 - Kim Bunlar

2002 - Tatlı Hayat (Katil Tavşan)

2004 - Ah Be İstanbul (Eşref)

2005 - Emret Komutanım (Albay Burhan Sezer)

2005 - Beşinci Boyut (Bülent)

2009-2010 - Kavak Yelleri (Semih)

2010-2011 -Ezel (Kaya)

2012 - Son (Cevdet)

2013-2014 - Umutsuz Ev Kadınları (Altay)

2014-2016 - Kurtlar Vadisi Pusu (Fehmi Kuzuzade)

2017 - İçimdeki Fırtına Selim Kara

2017 - İçerde (Haluk)

2017-2018 - Vatanım Sensin (General Filipos)

2020-2021 - Arıza (Fuat Ersoylu)

2022-2023 - Teşkilat (David Hartley)

2024 - Sandık Kokusu (Adnan)

LEVENT CAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1992 - Denize Hançer Düştü

2003 - Yazı Tura (Hamit)

2005 - Gen

2008 - Devrim Arabaları (Erhan)

2009 - Denizden Gelen (Berber Hayri)

2009 - Yüreğine Sor (İshak)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Francesco)

2010 - Yılanlar ve Güvercinler (Halim Öğretmen)

2012 - Kaos Örümcek Ağı (Okan Tunç)

2013 - Bensiz (Halil)

2013 - Senin Hikayen (Kemal)

2014 - Panzehir (Nazik Hayri)

2020 - Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Yorgo)