Başparmağınız kişiliğinizi ele veriyor olabilir!

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:01

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:01

Kişilik analistleri için başparmaklar özellikle önemlidir çünkü insanlarda genellikle üç yerine iki boğuma sahiptirler. Bu özellik, el yazınızı kontrol eden ve size dair ipuçları sunan benzersiz bir yapıya işaret eder. Başparmaklar, insanları diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden biridir ve her birimizi kendi içinde benzersiz kılar.

Fiziksel özelliklerimiz ve kişiliğimiz arasında ilginç bir bağlantı bulunmaktadır ve bu bağlantı bazen parmaklarımızın şekliyle ortaya çıkar. Başparmaklarımızın şekli, kişiliğimiz hakkında beklenmedik derecede doğru ipuçları verebilir. Bu nedenle, başparmaklarımıza dikkatlice bakmak, kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Peki, başparmağınız kişiliğinizi ve karakterinizi ele veriyor olabilir mi? İşte karakteriniz ve parmaklarınız arasındaki bağlantı...

BAŞPARMAK VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

1. Parmağınız A tipine benziyorsa:

Eğer başparmağınızın her iki boğumu da aynı boyutta ve şekildeyse, muhtemelen uyum ve huzur arayışı içinde olan dengeli bir kişiliğe sahipsiniz demektir. Bu başparmak şekline sahip insanlar genellikle sakin ve dengeli bir yapıya sahiptirler. Ayrıca iletişim ve öğretme konularında yeteneklidirler ve bilgilerini pratikte yaşamla test etmeyi tercih ederler. Empati kurma konusunda çevrelerindeki insanlardan daha fazla ilgi gösterirler ve genellikle ihtiyacı olan bir arkadaş veya akraba için iyi bir danışman olabilirler.

2. Parmağınız B tipine benziyorsa:

Baş parmağınızın ilk kısmı, ikincisinden daha uzunsa, muhtemelen mükemmeliyetçi bir yapıya sahipsiniz demektir. Kendi fikirlerinize sıkı sıkıya bağlısınız ve detaylara dikkat etmekten hoşlanırsınız. Her şeyin mükemmel olmasını ve düzenli bir şekilde gitmesini istersiniz ve genellikle kendinize başarılması gereken bir hedef belirlersiniz. Bazen bir fikre takıntılı olabilirsiniz, ancak her zaman başarılı olmak için mütevazı bir yol bulun ve harekete geçmeyi tercih edin. İnsanlar dürüstlüğünden dolayı sana saygı duyar ve sözüne güvenebilir.

3. Parmağınız C tipine benziyorsa:

Baş parmağınızın alt kısmı, üst kısmından daha büyükse, muhtemelen çalışkan bir kişiliğe sahipsinizdir. Hayat size kolay bir yol sunmayabilir, ancak kararlılıkla her engeli aşacak ve her zaman en iyisini bulacaksınız. Bu başparmak şekline sahip insanlar genellikle kendilerine güvenir ve zeki kabul edilir. Zekânızı her alanda gösterirsiniz. Fikirleriniz genellikle açıktır ve genellikle iş yerinde güvenilir bir kişi olarak takdir edilirsiniz.

4. Parmağınız D tipine benziyorsa:

Elinizi "başparmak yukarıya" konumuna getirin. Eğer esnek bir parmağınız varsa, muhtemelen düz başparmağı olan insanlardan daha etkileyici ve duygusal bir kişiliğe sahipsinizdir. Bu başparmak şekline Otostopçunun baş parmağı da denir. Sizin gibi insanlar değişen koşullara ve yeni ortamlara kolayca uyum sağlar. Ayrıca, oldukça yaratıcı ve sanatsal olma eğilimindesinizdir. Sanat sizin için bir yaşam tarzıdır. Esnek başparmaklara sahip bireyler genellikle dünyaya açık ve son derece meraklıdırlar. Zihinleri, sorunları çözmenin ve hedeflere ulaşmanın yaratıcı ve ilginç yollarını bulmaya meyillidir.

5. Parmağınız E tipine benziyorsa:

Elinizi "başparmak yukarıya" konumuna getirin. Şimdi baş parmağınızın nasıl göründüğüne dikkat edin. Eğer düz ve esnek değilse, muhtemelen hükmetmeyi seven ve inatçı bir insansınızdır. Bazı insanlar sizi sert veya taş gibi algılayabilir, ancak verdiklerinizde tutarlılık sergilediğiniz için sizi takdir edebilirler. Sizinle ilgili olarak güvenilir bir kişi olduğunuz düşünülür. Zaman zaman insanlar sizin güveninizden ve sözünüzü tutma yeteneğinizden yararlanmaya çalışabilirler, ancak genellikle her durumu hızla analiz edebilir ve doğru kararları verirken kendinize zarar vermeden hareket edebilirsiniz.