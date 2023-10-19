Burt Young kimdir, kaç yaşında, nereli? Burt Young'un filmleri neler? Burt Young neden öldü?
'Rocky' filmiyle tanınan ve Oscar'a aday gösterilen Burt Young hayatını kaybetti. Peki, Burt Young kimdir, kaç yaşında, nereli? Burt Young'un filmleri neler? Burt Young neden öldü?
'Rocky' serisinde Sylvester Stallone tarafından canlandırılan Rocky Balboa'nın en iyi arkadaşı Paulie Pennino rolüyle tanınan oyuncu Burt Young, vefat etti. Peki, Burt Young kimdir, kaç yaşında, nereli? Burt Young'un filmleri neler? Burt Young neden öldü?
BURT YOUNG KİMDİR?
Burt Young 3 Nisan 1940 yılında New York'ta doğdu. Sinema dünyasını en unutulmaz serisi olan Rocky'de Rocky Balboa'nın kayın biraderi Paulie rolüyle bilinen Young, kariyeri boyunca 150’den fazla filmde rol aldı. Rol aldığı yapımlarda genellikle 'sert adam' rollerini canlandıran Young, oyunculuk kariyeri boyunca hem televizyonda hem de sinemada çok sayıda İtalyan-Amerikalı karakteri canlandırdı. Young, sinema tarihine damga vuran Rocky serisinin ilk filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterildi. Young'ın rol aldığı diğer önemli yapımlar arasında "Chinatown", "The Pope of Greenwich Village" ve "Once Upon a Time in America" yer alıyor. Hayatının ilerleyen dönemlerinde başarılı bir ressam olarak isim yapan Young, dünyanın farklı ülkelerindeki galerilerde resimlerini sergiledi.
BURT YOUNG FİLMLERİ NELER?
Çin Mahallesi 1974
Rocky 1976
Bir Zamanlar Amerika 1984
Okula Döüş 1986
Belalı Aşk 1999
Kazananlar Kulubü 2011
BURT YOUNG NEDEN ÖLDÜ?
8 Ekim Pazar günü Los Angeles’ta hayata veda eden dünyaca ünlü oyuncu Burt Young'un ölüm nedeni hakkında ise henüz bilgi verilmedi.
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