Cristiano Ronaldo kişisel bakım ürünleri satacak
Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni aldığı patentle aralarında bronzlaştırıcının da olduğu kişisel bakım malzemeleri satacak.
Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor.
CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.
NTV’nin aktardığına göre Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.
Ronaldo son olarak ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo ile ortaklığa imza attı. İkili ZujuGP adlı yeni sosyal medya girişimine yatırım yaptı.
Video Haberler
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz
- Sahne şovu yapan çift metrelerce yükseklikten düştü