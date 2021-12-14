Cristiano Ronaldo kişisel bakım ürünleri satacak

14 Aralık 2021 Salı, 16:36

Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, futboldan kazandığı parayla yatırımlarına yenilerini eklemeyi ihmal etmiyor.

CR7 markası altında, hotellerin yanında; parfüm, gözlük, iç çamaşırı, spor salonu, mobil uygulama, ayakkabı ve battaniye gibi yatırımları olan futbolcu yeni bir patent daha aldı.

NTV’nin aktardığına göre Ronaldo, yeni markasıyla kişisel bakım malzemeleri satacak. Bunlar arasında bronzlaştırıcı, makyaj malzemesi, yaşlanma karşıtı krem, sabun gibi ürünler olacak.

Ronaldo son olarak ülkesinin en zengin iş insanları arasında gösterilen Singapurlu Lim ile Ronaldo ile ortaklığa imza attı. İkili ZujuGP adlı yeni sosyal medya girişimine yatırım yaptı.