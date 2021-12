Daha önce keşfedilmemiş David Bowie şarkısı açık artırmada

15 Aralık 2021 Çarşamba, 00:00

İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, aktör ve prodüktör David Bowie'nin daha önce keşfedilmemiş bir şarkısı, açık artırmaya çıkmaya hazırlanıyor.

'I Want Your Love' isimli şarkı; John Dee, Jack Tarr ve bir dönem Davy Jones olarak tanınan ünlü şarkıcı Bowie tarafından yazılmıştı. O sırada şarkıcı yaklaşık 20 yaşındaydı, Amerikalı yapımcı Shel Talmy ile çalışıyor ve gerçek soyadı Jones ile kayıt yapıyordu.

Sözcü'de yer alan habere göre, şimdi bu şarkının 8 bin (150 bin lira) ila 12 bin pound (225 bin lira) arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Müzayede evinden yapılan açıklamada, "Daha önce yayınlanmamış ve duyulmamış bu David Bowie kaydı, inanılmaz bir arşivden gün ışığına çıktı ve açık ara en iyisi" ifadelerine yer verildi.

BELGESEL YOLDA

Öte yandan, Jane ve Kurt Cobain: Montage of Heck belgesellerine imza atan ve On the Ropes ile Oscar adaylığı elde eden yönetmen Brett Morgen, David Bowie’nin daha önce yayınlanmamış konser görüntülerini içeren bir belgesel üzerine çalışıyor.

Morgen’ın dört seneyi aşkın süredir üzerinde çalıştığı belgeselin biyografik bir yapıya sahip olmayacağı söyleniyor. Binlerce saatlik materyal üzerine kurulacak olan belgesel, sürükleyici bir sinema deneyimi olarak tanımlanıyor. Belgesel için aynı zamanda David Bowie’nin uzun süredir yapımcısı olan Tony Visconti ve eşi Iman ile de görüşmeler yapılıyor. Her ne kadar eşi, Bowie ile ilgili bir belgesele karşı çıktığını belirtse de bu yapımın sanatçıyı onurlandırmak adına büyük bir önem taşıdığını vurguluyor.

Bowie, 69. doğum gününden iki gün sonra 2016 yılında hayatını kaybetmişti.