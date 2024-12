Film setlerinin karanlık yüzü: Blake Lively'e destek veren Kate Beckinsale, uğradığı tacizi anlattı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 14:49

Güncelleme: 31.12.2024 - 14:49

Ünlü oyuncu Kate Beckinsale, meslektaşı Blake Lively’nin yönetmen ve rol arkadaşı Justin Baldoni hakkında açtığı cinsel taciz davasına destek verdi. Beckinsale, Lively'nin cesaretinden övgüyle bahsederken, kendi kariyerinde karşılaştığı taciz ve kötü muamele olaylarını bir video aracılığıyla Instagram hesabında paylaştı.

BLAKE LIVELY'NIN ŞİKÂYETİ

Blake Lively, "Bizimle Başladı Bizimle Bitti" (It Ends with Us) filmindeki rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni'ye yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Lively, Baldoni'nin çekimler sırasında kendisine sürekli olarak cinsel taciz sayılabilecek davranışlar sergilediğini, senaryoya uygun olmayan cinsellik içeren sahneler ekletmeye çalıştığını, kilolarıyla ilgili rahatsız edici yorumlar yaptığını ve ölmüş babası hakkında uygunsuz konuşmalarda bulunduğunu iddia etti. Ayrıca Baldoni’nin kendisine çıplaklık içeren görüntüler ve videolar gösterdiğini belirtti.





KATE BECKINSALE’İN İTİRAFLARI

Lively’nin açıklamaları sonrası, Kate Beckinsale de kendi korku dolu set deneyimlerini anlatarak dikkat çekti:

Hakaret ve Alkol Bağımlılığı: Bir set anısını paylaşan Beckinsale, her gün sarhoş gelen bir erkek oyuncunun kendisine hakaret ettiğini ve repliklerini öğrenmesi için saatlerce bekletildiğini söyledi. Bu durumun kızıyla vakit geçirmesini engellediğini belirten Beckinsale, stüdyonun tek çözümünün ona bir bisiklet vermek olduğunu dile getirdi.

Fiziksel Zarar ve Dışlanma: Bir aksiyon filminde, erkek bir oyuncunun dövüş sahnesinde kendisine zarar verdiğini ve yaralandığını ifade etti. Bu durumu dile getirdiğinde ekip tarafından dışlandığını söyledi. "Bir kadına zarar vermekten heyecan duyan belirli bir oyuncu türü var," diyen Beckinsale, kanıt olarak sunduğu MR raporlarına rağmen suçlanmaktan kurtulamadığını ekledi.

Düşük ve Zorlamalar: Beckinsale, bir düşük yaşadıktan hemen sonra kanaması devam ederken bir fotoğraf çekimine zorlandığını anlattı. Çekime katılmayı reddettiğinde, dava edilmekle tehdit edildiğini söyledi.

Setlerdeki Taciz ve İzolasyon: 18 yaşında güvendiği bir ekip üyesi tarafından tacize uğradığını belirten Beckinsale, durumu diğer oyunculara anlattığında inanılmadığını ifade etti. "Bu tür olayları söylemek imkansız çünkü mahvolursunuz," dedi.

SETLERDEKİ KARANLIK GERÇEKLER

Beckinsale, kadınların setlerde yaşadığı taciz ve kötü muamelelerin hâlâ yaygın olduğunu vurguladı.



"Bu sorun geçmişte kaldı diye düşünülse de, hâlâ devam ediyor," diyen Beckinsale, kadınların hikâyelerini paylaşmalarının önemine dikkat çekti.