Frankenstein romanının ilk kopyası 10 milyon TL'ye satıldı

24 Eylül 2021 Cuma, 10:24

İngiliz yazar Mary Shelley tarafından 1818 yılında kaleme alınan Frankenstein romanı, açık artırmada yeni bir rekorun sahibi oldu.

Shelley’nin romanı, Christie’s Müzayede Evi tarafından 1985 yılından sonra ilk kez açık artırmaya çıkarıldı.

NTV'de yer alan habere göre ilk kopya olan eser, o dönem yalnızca anonim olarak 500 adet basılmıştı.

Müzayede evi kitap için 200-300 bin dolar bandında bir fiyata ulaşılmasını bekliyordu, fakat ismi açıklanmayan bir koleksiyoner, kitabı 1.17 milyon dolara (10 milyon TL) satın aldı.

Gerçekleşen satış, bir kadın sanatçının yazılı eserine ödenen en yüksek rakam oldu.

ÖNCEKİ REKOR 1.7 MİLYON TL

Önceki rekor ise, Jane Austen’in 1816’da yazdığı 'Emma' romanı için 2008’de ödenen 150 bin sterlinlik (1.7 milyon TL) fiyat olmuştu.

18 YAŞINDA KALEME ALDI

Shelley, Frankenstein romanını 1816 yılında 18 yaşındayken kaleme almıştı.