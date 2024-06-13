Deniz dibindeki sergiyi görenler gözlerine inanamadı

Çevreyle sanatın birleştiği bir proje olarak lanse ediyoruz. Türkiye'de ilk örneğini görüyorsunuz. 6 eser var bunlardan bir tanesi açılışta sualtında kurdele kestikten sonra sualtında performansla yapacak eserini. Bu eserler deniz ve kıyı koruma ile ilgilidir.