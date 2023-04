Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Geçen gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı haberin duyulmasının ardından Akyıldız'ın birçok dostu, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

O paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde...

Dergimizin ilk genel yayın yönetmeni, isim babası, her daim destekçisi müzik insanı ve can dostumuz Tolga Akyıldız’ı kaybettik. Müzik camiamızın başı sağ olsun.???? Rest in music #TolgaAkyıldız ?? pic.twitter.com/zktaolUF1o