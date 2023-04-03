Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren gazeteci Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:34
Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti
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Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Geçen gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Acı haberin duyulmasının ardından Akyıldız'ın birçok dostu, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı. 

O paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde...

TOLGA AKYILDIZ KİMDİR?

Tolga Akyıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Gazeteci, yazar ve psikolog. Gazeteciliğe 1987 yılında Hey Dergisi'nde başladı ve birçok dergi ve gazetede çalıştı. 2010 Yılı'nda Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; 46 ve Esquire Dergileri için köşe hazırladı, 2000 Yılı'ndan beri Hürriyet gazetesindeki Pop Virüs köşesinde müzik yazıları yazmakta, röportajlar yapmaktaydı. 

Kurucusu olduğu müzikmentor bünyesinde ve Zorlu PSM'de Açık Sahne etkinliğini yürüten yazar aynı zamanda İST Dergisi Yayın Danışmanı ve Karakarga Yayınları dizi editörüydü. Çeşitli marka ve etkinliklere danışmanlık yapıyordu.


Tolga Akyıldız Gazeteci beyin kanaması

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