Gazeteci Tolga Akyıldız hayatını kaybetti

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:34

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 08:35

Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Son on olarak Akyıldız’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul Maslak’taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Geçen gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN VEDA ETTİLER

Acı haberin duyulmasının ardından Akyıldız'ın birçok dostu, sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

O paylaşımlardan bazıları ise şu şekilde...

30 yıllık arkadaşım gitti. Galatasaray Lisesi'nden beri birbirimizle gurur duyarak büyüdük. Müzik dünyası bilge bir yazarını, İstanbul son beyefendilerinden birini kaybetti. Üzüntüm tarifsiz. Huzur içinde uyu canım kardeşim Tolga Akyıldız. pic.twitter.com/TlJfUK2Si6 — Tuna Kiremitçi (@kiremitciev) April 2, 2023

Dergimizin ilk genel yayın yönetmeni, isim babası, her daim destekçisi müzik insanı ve can dostumuz Tolga Akyıldız’ı kaybettik. Müzik camiamızın başı sağ olsun.???? Rest in music #TolgaAkyıldız ?? pic.twitter.com/zktaolUF1o — HEADBANG (@headbangdergi) April 2, 2023

Ben ve güzel dostum @sermolibertas ayrıldıktan sonra Blue Jean dergisinin başına geçmişti.

Hey dergisi zamanlarında ben yurt dışı konserlerini takipteyken o da mesleğe hızla hazırlanıyordu.

Çok erken, insafsız bir kayıp.

Tolga, üzüntüm tarifsiz…#TolgaAkyıldız pic.twitter.com/mXBz55AUG0 — Acerakis (@Acerakis) April 2, 2023

Söylemek istediğim çok şey var canım Totim. Ama şimdilik çok özleyeceğimi söylemek dışında hiçbir şey gelmiyor elimden. #TolgaAkyıldız pic.twitter.com/8Y9n45gsdn — Ipek Atcan (@ipekatcan) April 2, 2023

Olmadı. Tolga’yı, en az 20 yıllık güzel arkadaşımı kaybettik. Yaptığımız onlarca yolculuk, bol kavgalı müzik muhabbetlerimiz ve içtiğimiz rakılar, biralar yanımıza kâr. Çağlan’a ve babasına kavuştu; tesellim bu. Nasıl teselliyse!

Ah be Tolga…#TolgaAkyıldız @takyildiz https://t.co/Ry1RNChSca — Murat Meriç ?? (@PopDedik) April 2, 2023

Tolga Akyıldız, maalesef henüz 50 yaşında aramızdan ayrıldı.



Türkiye’nin en önemli müzik yazarlarından ve gazetecilerindendi. Bize adeta idol olan mükemmel bir insanı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. #TolgaAkyıldız pic.twitter.com/ehPMCUGQl3 — Headliner (@headlinertr) April 2, 2023

Bizim için çok değerli Tolga abimizi kaybettik, tüm müzik camiasının başı sağolsun, mekanı cennet olsun. Geride kalan yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz ???? #TolgaAkyıldız pic.twitter.com/JFx5eTTHgu — PERA (@peraband) April 2, 2023

Tolga Akyıldız bana hayatımda ilk yazı yazdıran insandı. Her şeyi başlatan, hayatımı değiştiren kişiydi. Aldığım her iş teklifinde danıştığım, fikrini aldığım abimdi, mentorumdu. Tanıdığım en zeki, en dolu adamlardandı.



Bunu idrak edip ifade edebilmek zaman alacak. Çok üzgünüm. pic.twitter.com/TxfWCx6Y5i — Çetin Cem Yılmaz (@cetincem) April 2, 2023

TOLGA AKYILDIZ KİMDİR?

Tolga Akyıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Gazeteci, yazar ve psikolog. Gazeteciliğe 1987 yılında Hey Dergisi'nde başladı ve birçok dergi ve gazetede çalıştı. 2010 Yılı'nda Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; 46 ve Esquire Dergileri için köşe hazırladı, 2000 Yılı'ndan beri Hürriyet gazetesindeki Pop Virüs köşesinde müzik yazıları yazmakta, röportajlar yapmaktaydı.

Kurucusu olduğu müzikmentor bünyesinde ve Zorlu PSM'de Açık Sahne etkinliğini yürüten yazar aynı zamanda İST Dergisi Yayın Danışmanı ve Karakarga Yayınları dizi editörüydü. Çeşitli marka ve etkinliklere danışmanlık yapıyordu.