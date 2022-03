Hollywood Eleştirmenler Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

01 Mart 2022 Salı, 15:55

Dünyanın en itibarlı sinema ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri için geri sayım sürüyor. 3 yıl aradan sonra ilk kez bir sunucuyla birlikte gerçekleştirilecek olan Oscar öncesi, Hollywood Eleştirmenler Birliği Ödülleri'nin kazananları da belli oldu.

Hollywood Eleştirmenleri Derneği, beşinci ödül törenini Pazartesi gecesi Los Angeles, California'daki Avalon Hollywood'da düzenledi.

Beyazperde'de yer alan habere göre; yılın öne çıkan filmlerinden biri olan 94. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscar'ı için yarışan CODA, En İyi Film ödülünü alırken, filmin oyuncusu Troy Kotsur SAG Ödülleri'nden sonra ikinci En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kucakladı.

ONUR ÖDÜLLERİ DE DAĞITILDI

Tick, Tick... Boom!, yönetmeni Lin-Manuel Miranda'ya En İyi İlk Film Ödülü'nü, başroldeki Andrew Garfield'a ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandırdı. En İyi Kadın Oyuncu ödülü ise Spencer filmindeki performansı ile Kristen Stewart'ın oldu. Bu yıl En İyi Yönetmen Ödülü, iki yönetmen tarafından paylaşıldı.

Dune ile Dennis Villeneuve ve The Power of the Dog ile Jane Campion Hollywood Eleştirmenler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Törende Onur Ödülleri de dağıtıldı. Oyunculuk Başarı Ödülü Nicolas Cage'e, Sanatçı Başarı Ödülü ise görüntü yönetmeni Greig Fraser'a verildi. Ayrıca otobiyografik filmi Belfast ile öne çıkan usta sinemacı Kenneth Branagh, Sanatta Ustalık Ödülü'ne, Guillermo Del Toro ise Yönetmen Başarı Ödülü'ne layık görüldü.