'House of the Dragon' kadrosuna yeni oyuncu
Danimarkalı oyuncu Amanda Colin, House Of The Dragon’un ikinci sezonuna ‘Lady Jeyne Arryn’ karakteriyle dahil oluyor. Dizi, 17 Haziran’da BluTV’de izleyiciyle buluşacak.
George R.R. Martin'in romanından uyarlanan ve Targaryen Hanesi'nin epik hikayesini anlatan "House of The Dragon" dizisinin ikinci sezonu için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Danimarkalı oyuncu Amanda Colin, dizinin yeni sezonunda önemli bir rol olan 'Lady Jeyne Arryn' karakterini canlandıracak.
Yeni sezonun hikayesi, Westeros'un kanlı bir iç savaşın eşiğinde olduğu zamanlarda geçecek. Kral Aegon Yeşil Konseyi'nin liderliğindeki güçler ile Kraliçe Rhaenyra'nın Siyah Konseyi'nin savunması arasındaki mücadele izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
Dizi, 17 Haziran'da ABD'de yayınlandıktan hemen sonra BluTV platformunda Türk izleyicisiyle buluşacak.
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