'House of the Dragon' kadrosuna yeni oyuncu

Danimarkalı oyuncu Amanda Colin, House Of The Dragon’un ikinci sezonuna ‘Lady Jeyne Arryn’ karakteriyle dahil oluyor. Dizi, 17 Haziran’da BluTV’de izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 14:07
'House of the Dragon' kadrosuna yeni oyuncu
Abone Ol google-news

George R.R. Martin'in romanından uyarlanan ve Targaryen Hanesi'nin epik hikayesini anlatan "House of The Dragon" dizisinin ikinci sezonu için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Danimarkalı oyuncu Amanda Colin, dizinin yeni sezonunda önemli bir rol olan 'Lady Jeyne Arryn' karakterini canlandıracak.

Yeni sezonun hikayesi, Westeros'un kanlı bir iç savaşın eşiğinde olduğu zamanlarda geçecek. Kral Aegon Yeşil Konseyi'nin liderliğindeki güçler ile Kraliçe Rhaenyra'nın Siyah Konseyi'nin savunması arasındaki mücadele izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Dizi, 17 Haziran'da ABD'de yayınlandıktan hemen sonra BluTV platformunda Türk izleyicisiyle buluşacak.


Amanda Colin haberleri House of the Dragon haberleri

İlgili Haberler

House of the Dragon dizisinin yeni sezonundan beklenen fragmanlar geldi...

House of the Dragon dizisinin yeni sezonundan beklenen fragmanlar geldi...
Westeros'un büyüleyici dünyasına geri dönüş tarihi belli oldu: House of the Dragon 2. sezonun yayın tarihi açıklandı

Westeros'un büyüleyici dünyasına geri dönüş tarihi belli oldu: House of the Dragon 2. sezonun yayın tarihi açıklandı
House of the Dragon yıldızı Milly Alcock, DC'nin yeni Supergirl'ü oldu...

House of the Dragon yıldızı Milly Alcock, DC'nin yeni Supergirl'ü oldu...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler