Kenan İmirzalıoğlu 'Gri' ile ekranlara dönüyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, dijital platform için hazırlanan 'Gri' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İmirzalıoğlu'nun 'Gri' dizisinde kendi adıyla oynayacağı öğrenildi.
Son olarak BluTV özel yapımı Alef dizisinde rol alan Kenan İmirzalıoğlu, setlere dönmeye hazırlanıyor. İmirzalıoğlu, 'Gri' ile izleyici karşısına çıkacak.
TV100'de yer alan habere göre, Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı 'Gri' adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.
KENDİ ADIYLA OYNAYACAK
Dizinin yazarı ise daha önce 'Bizim Hikâye', 'Kızım' ve 'Kırmızı Oda' gibi projelere imza atan Banu Kiremitçi Bozkurt. Diziyi 'Muhteşem Yüzyıl' başta olmak üzere birçok yapımı çeken Taylan Biraderler yönetecek.
'Gri' dizisinde Kenan İmirzalıoğlu kendi adıyla oynayacak.
Ünlü oyuncu geçen hafta spor salonuna girerken muhabirlere henüz netleşen bir projesinin olmadığını söylemişti.
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