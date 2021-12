Klasikleşen filmlerin yaş sınırları değişiyor

25 Aralık 2021 Cumartesi, 00:00

İngiliz Film Sınıflandırma Kurulu (BBFC); Jaws, Kutsal Hazine Avcıları (Raiders of The Lost Ark) ve Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) gibi filmleri toplumun hareket ettiği yöne uyum sağlamak için yeniden sınıflandırdığını söyledi.

Yıldız Savaşları: İmparator (Empire Strikes Back), 1980’de U (Evrensel) olarak sınıflandırılırken, bazı sahnelerin küçük çocuklar için uygun olmayabileceğine karar verildiği için PG (Ebeveyn Rehberliği) olarak değiştirildi.

BBFC web sitesi,1984 yapımı Hayalet Avcıları’nın (Ghostbusters) PG’den 12A’ya (12 yaş ve altı için sakıncalı), 1981’de yayınlanan Kutsal Hazine Avcıları’nın (Raiders of the Lost Ark) geçen yıl yeniden yayınlanması için A’dan PG’ye yeniden sınıflandırdı ve Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, 2001 PG derecesinden 12A’ya yükseltildi.

'10 BİN KİŞİLİK KAMUOYU YOKLAMASI'

Sözcü'nün aktardığı habere göre; BBFC, sınıflandırmalarının yayınlanmış yönergelere dayandığını ve yaklaşık 10 bin kişiyi kapsayan bir halk istişaresinin ürünü olduğunu söyledi.

BBFC’den Chris Davies, analizi değerlendirerek şunları söyledi:

“Bu, insanların zevklerinin ve standartlarının yıllar içinde nasıl değişip geliştiğine dair büyüleyici bir fikir veriyor. Araştırma ve erişim yoluyla, standartlarımızın Birleşik Krallık’taki insanların beklentilerini karşılamasını sağlamak için toplumun hareket ettiği yöne ayak uydurmak bizim rolümüz.”

Bir BBFC sözcüsü, filmlerdeki şiddet hakkında kamuoyunun düşüncelerinin yıllar içinde değiştiğini söyledi ve şunları ekledi:

“İnsanlar bu konularda daha kısıtlayıcı olmamızı istedi.”