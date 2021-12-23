Oscar: Akademi, 10 kategoride final adaylarını açıkladı
94. Akademi Ödülleri'nde, 10 kategoride Oscar için yarışacak filmler açıklandı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Salı günü, 2022 Oscar'ları için belgesel ve uluslararası özelliklerin yanı sıra belgesel kısa konusu, makyaj ve saç şekillendirme, orijinal müzik, orijinal şarkı, kısa animasyon, canlı aksiyon kısa, görsel efektler ve bu yıl geri dönen ses dahil olmak üzere 10 kategoride kısa listelerini açıkladı.
Uygun görülen 92 ülkeden on beş uluslararası film öne çıktı. Önde gelenler arasında İran'ın A Hero, İtalya'nın Hand of God, Japonya'nın Drive My Car ve Danimarka'yı temsil eden Flee yer alıyor. Ancak Cannes'da Altın Palmiye kazanan Fransız Titane adını final listesine yazdıramadı.
Bu yıl 108 belgesel film uygun görüldü ve Summer of Soul, The Rescue, The Velvet Underground ve Flee gibi beklenen yarışmacılar da dahil olmak üzere 15 final aşamasına geçti.
TARİHE GEÇEBİLİR
Jonas Poher Rasmussen'in Kaçışı, bir çocuk mülteci olarak Afganistan'dan olağanüstü kaçışını paylaşan 'Amin'in hayatının samimi bir hikayesini anlatan animasyon belgeseli Flee; en iyi uzun metrajlı belgesel, en iyi uluslararası uzun metrajlı film ve en iyi animasyon filmi dalında aday gösterilen ilk film olabilir ve hatta en iyi film dalında aday gösterilen ilk belgesel olarak tarihe geçebilir.
Jonny Greenwood, The Power of the Dog ve Spencer'daki çalışmasıyla orijinal müzik için kısa listede iki kez yer aldı. Diğerleri arasında Dune'un Hans Zimmer'ı, Kral Richard'ın Kris Bowers'ı ve The Harder They Fall'ın yönetmeni Jeymes Samuel yer alıyor. Toplamda 136 puan uygun bulundu.
Geçen yılki yarışta büyük ölçüde eksik olan görsel efektler kategorisi, gişe rekorları kıran yapımlarla geri döndü. Geçen yıl, 2009'dan bu yana VFX (görsek efekt) finalistlerinde en az bir Marvel filmi içermediği ilk yıldı. Ancak bu yılki listede Black Widow, Shang-Chi ve Eternals'ın yanı sıra Sony/Marvel'in Spider-Man: No Way Home adlı Marvel başlıkları yer alıyor. Bu arada, 2004'teki Spider-Man 2, görsel efektlerde Oscar kazanan son süper kahraman filmiydi.
Adaylık oylamaları 27 Ocak - 1 Şubat arasında yapılacak ve adaylıklar 8 Şubat'ta açıklanacak. 94. Akademi Ödülleri'nin 27 Mart'ta Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılması planlanıyor.
Açıklanan tüm adaylar şu şekilde:
En İyi Uluslararası Film
- Almanya - I’m Your Man
- Avusturya - Great Freedom
- Belçika - Playground
- Butan - Lunana: A Yak in the Classroom
- Danimarka - Flee
- Finlandiya - Compartment No. 6
- İran - A Hero
- İspanya - The Good Boss
- İtalya - The Hand of God
- İzlanda - Lamb
- Japonya - Drive My Car
- Kosova - Hive
- Meksika - Prayers for the Stolen
- Norveç - The Worst Person in the World
- Panama - Plaza Catedral
En İyi Görsel Efekt
- Black Widow
- Dune
- Eternals
- Free Guy
- Ghostbusters: Afterlife
- Godzilla vs. Kong
- The Matrix Resurrections
- No Time to Die
- Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Coming 2 America
- Cruella
- Cyrano
- Dune
- The Eyes of Tammy Faye
- House of Gucci
- Nightmare Alley
- No Time to Die
- The Suicide Squad
- West Side Story
En İyi Ses
- Belfast
- Dune
- Last Night in Soho
- The Matrix Resurrections
- No Time to Die
- The Power of the Dog
- A Quiet Place Part II
- Spider-Man: No Way Home
- tick, tick...BOOM!
- West Side Story
En İyi Özgün Film Müziği
- Being the Ricardos
- Candyman
- Don’t Look Up
- Dune
- Encanto
- The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun
- The Green Knight
- The Harder They Fall
- King Richard
- The Last Duel
- No Time to Die
- Parallel Mothers
- The Power of the Dog
- Spencer
- The Tragedy of Macbeth
En İyi Özgün Şarkı
- So May We Start? (Annette)
- Down To Joy (Belfast)
- Right Where I Belong” (Brian Wilson: Long Promised Road)
- Automatic Woman (Bruised)
- Dream Girl (Cinderella)
- Beyond The Shore (CODA)
- The Anonymous Ones (Dear Evan Hansen)
- Just Look Up (Don’t Look Up)
- Dos Oruguitas (Encanto)
- Somehow You Do (Four Good Days)
- Guns Go Bang (The Harder They Fall)
- Be Alive (King Richard)
- No Time To Die (No Time to Die)
- Here I Am /Singing My Way Home (Respect)
- Your Song Saved My Life (Sing 2)
En İyi Uzun Metraj Belgesel
- Ascension
- Attica
- Billie Eilish: The World’s a Little Blurry
- Faya Dayi
- The First Wave
- Flee
- In the Same Breath
- Julia
- President
- Procession
- The Rescue
- Simple as Water
- Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)
- The Velvet Underground
- Writing with Fire
En İyi Kısa Metraj Belgesel
- Águilas
- Audible
- A Broken House
- Camp Confidential: America’s Secret Nazis
- Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker
- Day of Rage
- The Facility
- Lead Me Home
- Lynching Postcards: Token of a Great Day
- The Queen of Basketball
- Sophie & the Baron
- Takeover
- Terror Contagion
- Three Songs for Benazir
- When We Were Bullies
En İyi Kısa Animasyon
- Affairs of the Art
- Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice
- Bad Seeds
- Bestia
- Boxballet
- Flowing Home
- Mum Is Pouring Rain
- The Musician
- Namoo
- Only a Child
- Robin Robin
- Souvenir Souvenir
- Step into the River
- Us Again
- The Windshield Wiper
En İyi Kısa Film
- Ala Kachuu - Take and Run
- Censor of Dreams
- The Criminals
- Distances
- The Dress
- Frimas
- Les Grandes Claques
- The Long Goodbye
- On My Mind
- Please Hold
- Stenofonen
- Tala’vision
- Under the Heavens
- When the Sun Sets
- You’re Dead Helen
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