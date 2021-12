Oscar: Akademi, 10 kategoride final adaylarını açıkladı

23 Aralık 2021 Perşembe, 14:01

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Salı günü, 2022 Oscar'ları için belgesel ve uluslararası özelliklerin yanı sıra belgesel kısa konusu, makyaj ve saç şekillendirme, orijinal müzik, orijinal şarkı, kısa animasyon, canlı aksiyon kısa, görsel efektler ve bu yıl geri dönen ses dahil olmak üzere 10 kategoride kısa listelerini açıkladı.

Uygun görülen 92 ülkeden on beş uluslararası film öne çıktı. Önde gelenler arasında İran'ın A Hero, İtalya'nın Hand of God, Japonya'nın Drive My Car ve Danimarka'yı temsil eden Flee yer alıyor. Ancak Cannes'da Altın Palmiye kazanan Fransız Titane adını final listesine yazdıramadı.

Bu yıl 108 belgesel film uygun görüldü ve Summer of Soul, The Rescue, The Velvet Underground ve Flee gibi beklenen yarışmacılar da dahil olmak üzere 15 final aşamasına geçti.

TARİHE GEÇEBİLİR

Jonas Poher Rasmussen'in Kaçışı, bir çocuk mülteci olarak Afganistan'dan olağanüstü kaçışını paylaşan 'Amin'in hayatının samimi bir hikayesini anlatan animasyon belgeseli Flee; en iyi uzun metrajlı belgesel, en iyi uluslararası uzun metrajlı film ve en iyi animasyon filmi dalında aday gösterilen ilk film olabilir ve hatta en iyi film dalında aday gösterilen ilk belgesel olarak tarihe geçebilir.

Jonny Greenwood, The Power of the Dog ve Spencer'daki çalışmasıyla orijinal müzik için kısa listede iki kez yer aldı. Diğerleri arasında Dune'un Hans Zimmer'ı, Kral Richard'ın Kris Bowers'ı ve The Harder They Fall'ın yönetmeni Jeymes Samuel yer alıyor. Toplamda 136 puan uygun bulundu.

Geçen yılki yarışta büyük ölçüde eksik olan görsel efektler kategorisi, gişe rekorları kıran yapımlarla geri döndü. Geçen yıl, 2009'dan bu yana VFX (görsek efekt) finalistlerinde en az bir Marvel filmi içermediği ilk yıldı. Ancak bu yılki listede Black Widow, Shang-Chi ve Eternals'ın yanı sıra Sony/Marvel'in Spider-Man: No Way Home adlı Marvel başlıkları yer alıyor. Bu arada, 2004'teki Spider-Man 2, görsel efektlerde Oscar kazanan son süper kahraman filmiydi.

Adaylık oylamaları 27 Ocak - 1 Şubat arasında yapılacak ve adaylıklar 8 Şubat'ta açıklanacak. 94. Akademi Ödülleri'nin 27 Mart'ta Hollywood'daki Dolby Theatre'da yapılması planlanıyor.

Açıklanan tüm adaylar şu şekilde:

En İyi Uluslararası Film

Almanya - I’m Your Man

Avusturya - Great Freedom

Belçika - Playground

Butan - Lunana: A Yak in the Classroom

Danimarka - Flee

Finlandiya - Compartment No. 6

İran - A Hero

İspanya - The Good Boss

İtalya - The Hand of God

İzlanda - Lamb

Japonya - Drive My Car

Kosova - Hive

Meksika - Prayers for the Stolen

Norveç - The Worst Person in the World

Panama - Plaza Catedral

En İyi Görsel Efekt

Black Widow

Dune

Eternals

Free Guy

Ghostbusters: Afterlife

Godzilla vs. Kong

The Matrix Resurrections

No Time to Die

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Coming 2 America

Cruella

Cyrano

Dune

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Nightmare Alley

No Time to Die

The Suicide Squad

West Side Story

En İyi Ses

Belfast

Dune

Last Night in Soho

The Matrix Resurrections

No Time to Die

The Power of the Dog

A Quiet Place Part II

Spider-Man: No Way Home

tick, tick...BOOM!

West Side Story

En İyi Özgün Film Müziği

Being the Ricardos

Candyman

Don’t Look Up

Dune

Encanto

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

The Green Knight

The Harder They Fall

King Richard

The Last Duel

No Time to Die

Parallel Mothers

The Power of the Dog

Spencer

The Tragedy of Macbeth

En İyi Özgün Şarkı

So May We Start? (Annette)

Down To Joy (Belfast)

Right Where I Belong” (Brian Wilson: Long Promised Road)

Automatic Woman (Bruised)

Dream Girl (Cinderella)

Beyond The Shore (CODA)

The Anonymous Ones (Dear Evan Hansen)

Just Look Up (Don’t Look Up)

Dos Oruguitas (Encanto)

Somehow You Do (Four Good Days)

Guns Go Bang (The Harder They Fall)

Be Alive (King Richard)

No Time To Die (No Time to Die)

Here I Am /Singing My Way Home (Respect)

Your Song Saved My Life (Sing 2)

En İyi Uzun Metraj Belgesel

Ascension

Attica

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry

Faya Dayi

The First Wave

Flee

In the Same Breath

Julia

President

Procession

The Rescue

Simple as Water

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

The Velvet Underground

Writing with Fire

En İyi Kısa Metraj Belgesel

Águilas

Audible

A Broken House

Camp Confidential: America’s Secret Nazis

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

Day of Rage

The Facility

Lead Me Home

Lynching Postcards: Token of a Great Day

The Queen of Basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

En İyi Kısa Animasyon

Affairs of the Art

Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice

Bad Seeds

Bestia

Boxballet

Flowing Home

Mum Is Pouring Rain

The Musician

Namoo

Only a Child

Robin Robin

Souvenir Souvenir

Step into the River

Us Again

The Windshield Wiper

En İyi Kısa Film