Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal'ın sevgilisi kimdir? Sinem Ünsal hangi dizilerde oynadı?

09 Haziran 2022 Perşembe, 10:58

Sinem Ünsal 1993 yılında İzmir'de doğdu. Babası tarafından Azerbaycan Türkü anne tarafından Çerkes kökenlidir. Sinem Ünsal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü mezunudur.

SİNEM ÜNSAL'IN OYNADIĞI DİZİLER

2016 yılından beri oyunculuk yapan Ünsal, seyirci karşısına Arkadaşlar İyidir dizisi ile çıktı. 2017 yılında Çoban Yıldızı, 2017-2018 sezonunda Siyah Beyaz Aşk isimli dizilerde rol aldı. 2018 yılında Kızım dizisinde canlandırdığı öğretmen Sevgi karakteri ile dikkatleri üstüne çekti. 2019 yılında ilk kez Mucize Doktor dizisinde başrol oynadı. Son olarak Elbet Bir Gün adlı dizide oynadı. Sinem Ünsal şu sıralar Aydınlıkevler tiyatro oyununda oynuyor.

SİNEM ÜNSAL'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Sinem Ünsal 'Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ile beraber. Sinem Ünsal ve Kıvanç Kılınç yaklaşık 4 yıldır beraber. Sinem Ünsal, Fox TV'de yayınlanaN Gizli Saklı dizisi ile ekranlara döndü.