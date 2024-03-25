Sydney Sweeney başrolde: 'Immaculate' ilk haftasında rekor kırdı
Dünyaca ünlü yıldız Sydney Sweeney'nin başrolünde yer aldığı korku filmi "Immaculate", film stüdyosu NEON'un bugüne kadarki en büyük açılış hafta sonuna imza attı.
Başrolünde Sydney Sweeney'nin yer aldığı "Immaculate" adlı korku filmi rekor kırdı. Filmin hafta sonu kazandığı 5,36 milyon dolar, film stüdyosu NEON'un en büyük açılışı oldu.
Bağımsız film stüdyosu, düşük ve orta bütçeli filmleriyle büyük başarılar elde etti. Stüdyonun aralarında "Parasite" (Parazit), "Triangle of Sadness" (Hüzün Üçgeni) ve son olarak "Anatomy of a Fall"un da (Bir Düşüşün Anatomisi) bulunduğu pek çok filmi Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi.
'FERRARI'NIN REKORUNU KIRDI
Yönetmen Michael Mann'ın son filmi "Ferrari", 2023 Noel'inde gösterime girdiğinde ABD gişelerinde 3,9 milyon doların üzerinde kazanç elde etmiş ve stüdyonun en yüksek hasılatlı açılışını yaparak rekor kırmıştı.
Twitter/X'te BoxOfficeReport ve Erik Davis'e göre "Immaculate", yurt içi sinemalarda 5,3 milyon dolarlık ilk gösterimiyle şu anda NEON için en yüksek hasılat yapan açılışı elde etti.
NEON's Immaculate debuted with an estimated $5.36M domestically this weekend (from 2,354 locations).— BoxOfficeReport.com (@BORReport) March 24, 2024
That represents the largest opening weekend ever for NEON.#Immaculate #BoxOffice pic.twitter.com/gyl3Kd7D8J
Screen Rant'ın haberine göre, 9 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, parasının yarısını şimdiden geri kazandı.
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