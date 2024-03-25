Sydney Sweeney başrolde: 'Immaculate' ilk haftasında rekor kırdı

Dünyaca ünlü yıldız Sydney Sweeney'nin başrolünde yer aldığı korku filmi "Immaculate", film stüdyosu NEON'un bugüne kadarki en büyük açılış hafta sonuna imza attı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:15
Sydney Sweeney başrolde: 'Immaculate' ilk haftasında rekor kırdı
Abone Ol google-news

Başrolünde Sydney Sweeney'nin yer aldığı "Immaculate" adlı korku filmi rekor kırdı. Filmin hafta sonu kazandığı 5,36 milyon dolar, film stüdyosu NEON'un en büyük açılışı oldu.

Bağımsız film stüdyosu, düşük ve orta bütçeli filmleriyle büyük başarılar elde etti. Stüdyonun aralarında "Parasite" (Parazit), "Triangle of Sadness" (Hüzün Üçgeni) ve son olarak "Anatomy of a Fall"un da (Bir Düşüşün Anatomisi) bulunduğu pek çok filmi Akademi Ödülleri'ne aday gösterildi. 

'FERRARI'NIN REKORUNU KIRDI

Yönetmen Michael Mann'ın son filmi "Ferrari", 2023 Noel'inde gösterime girdiğinde ABD gişelerinde 3,9 milyon doların üzerinde kazanç elde etmiş ve stüdyonun en yüksek hasılatlı açılışını yaparak rekor kırmıştı.

Twitter/X'te BoxOfficeReport ve Erik Davis'e göre "Immaculate", yurt içi sinemalarda 5,3 milyon dolarlık ilk gösterimiyle şu anda NEON için en yüksek hasılat yapan açılışı elde etti.

Screen Rant'ın haberine göre, 9 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, parasının yarısını şimdiden geri kazandı.


Sydney Sweeney haberleri Immaculate haberleri

İlgili Haberler

Netflix, nisan ayını heyecanla karşılıyor... İşte bu ay gelecek dizi ve filmler!

Netflix, nisan ayını heyecanla karşılıyor... İşte bu ay gelecek dizi ve filmler!
TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'

Devlet kanalı, AKP’li Kurum’u öven film yayımladı: 'TRT korsan reklam yapıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Avrupa'dan Türkiye'ye büyük övgü: 'EURO 2024 öncesi güzel sınav'

Avrupa'dan Türkiye'ye büyük övgü: 'EURO 2024 öncesi güzel sınav'
26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!

26 Mart 2024 Salı günlük burç yorumları: Yıldızlar sizin yanınızda!
Yıpranmış saçları nasıl onarabilirsiniz? Sağlıklı saçlar için evde deneyebileceğiniz 6 altın tavsiye!

Yıpranmış saçları nasıl onarabilirsiniz? Sağlıklı saçlar için evde deneyebileceğiniz 6 altın tavsiye!
Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 25 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 25 Mart 2024 Pazartesi altın fiyatları…
Geri dönüyor: Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor

Geri dönüyor: Kim Min Jae'nin yeni adresi belli oluyor
Sınır dışı edildi ülkesine dönemedi: Koreli Ronaldo’nun büyük çöküşü!

Sınır dışı edildi ülkesine dönemedi: Koreli Ronaldo’nun büyük çöküşü!
Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!

Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!
Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı