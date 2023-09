Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:44

Güncelleme: 14.09.2023 - 15:44

Türler ve kültürler arası geçişleriyle özgünlüğünü her şarkısında hissettiren, dünyada ve Türkiye’de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tamino yeniden Türkiye’de. Bu gelişmenin ardından Tamino'nun kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Tamino kimdir, kaç yaşında, nereli? Tamino Amir şarkıları neler?

TAMİNO KİMDİR?

Tamino-Amir Moharam Fouad 24 Ekim 1996'da Mısırlı bir baba ve Flaman bir annenin çocukları olarak Belçika'nın Mortsel kasabasında doğdu. Annesi ve babası Gine'de tanıştı. Annesi, Tamino ve kardeşi Rami'yi yerleştiği Belçika'da doğurdu. Çocukken ebeveynleri ayrıldı ve babası Mısır'a geri döndü. Tamino, annesi, büyük annesi ve büyük babası tarafından Belçika'da büyütüldü.

Çocukken piyano çalan Tamino, kendisini The Beatles, Satie, Chopin gibi sanatçılarla tanıştıran annesinden etkilenmişti. Ayrıca, babası aracılığıyla öğrendiği Arap Müziğinden de etkilendi.

popülaritesini kazanmadan önce, Amsterdam Kraliyet Konservatuarı'nda şan eğitimi aldı. Kasım 2016'da Tamino, Belçikalı grup Het Zesde Metaal tarafından Radio 1 session' da çalması için davet edildi. İlk single'ı, Habibi, büyük bir ses getirdi .

2017'de Tamino, Studio Brussels'de Yeni Yetenek kategorisinde ödül kazandı. 11 Ekim 2017'de Ancienne Belgique'da sahne aldı, ardından da 'the Belgian Jeff Buckley' lakabını aldı. Ayrıca, Amsterdam'da Palais 12 ve Flemish Music Industry Awards ve Melkweg'de sahne aldı. 2017'nin yazında, Rock Werchter ve Pukkelpop gibi Belçika ve Hollanda'daki festivallerde yer aldı.

2018 yazında Tamino, Avrupa genelindeki Rock en Seine'de dahil olmak üzere festivallerde sahne aldı. 19 Ekim 2018'de Tamino ilk uzun metrajlı albümü AMİR'i çıkardı. Ekim ayının sonunda, European headline tour'un bir parçası dahilinde The Ancienne Belgique'da 3 kapalı gişede sahne aldı. 8 Kasım 2018'de İzlanda'daki Iceland Airwaves'da sahne aldı. Tamino'nun sesinden bahseden, "falsetto'sunun 'yüz erimesini' aştığını ve yalnızca ilahi olarak tanımlanabilecek bir saflık alanına yükseldiğini" söyleyen Live Nation'ın Ones To Watch programında yer aldı. İlk headline stadium şovunu Kasım 2019'da Lotto Arena'da duyurdu.

2019'da Tamino, Radiohead basçısı Colin Greenwood ile single'ı "Indigo Night"ın canlı versiyonunu paylaştığı ilk Kuzey Amerika şovu olan SXSW'de dört konser verdi. 10 Mayıs'ta Tamino, Live at Ancienne Belgique adlı canlı EP'sini yayınladı. SXSW'nin ardından, Fransa, Büyük Britanya, Almanya ve Budapeşte'deki Sziget Festivali de dahil olmak üzere Avrupa genelindeki turlarına geri döndü.

Tamino ayrıca moda dünyasında ve süper model Gisele Bündchen ile birlikte Missoni'nin SS19 Koleksiyonunda rol aldı. Paris Moda haftasında Maison Valentino ile "in conversation " da rol aldı ve "Indigo Night" ın solo versiyonunu seslendirdi. Eleştirmenlerce övülen fotoğrafçı Paolo Roversi tarafından fotoğraflanan Vogue Hommes'ın Mart 2019 14 sayfalık yayınında yer aldı.

TAMİNO'NUN ALBÜMLERİ NELER?

Amir

19 Ekim 2018'de yayınlandı.

Deluxe versiyonunu 18 Ekim 2019'da yayınlandı.

Sahar

22 Eylül 2022'de yayınlandı.

Tamino

5 Mayıs 2017'de yayınlandı.

Habibi

4 Mayıs 2018'de yayınlandı.

Live at Ancienne Belgique

10 Mayıs 2019'da yayınlandı.