Usta sanatçı Sergio Mendes hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.09.2024 - 19:28

Güncelleme: 07.09.2024 - 19:29

Mendes, 1960'larda kurduğu Brasil '66 grubu ile bossa nova'yı küresel bir fenomen haline getirdi. Kendi tarzını klasik İngilizce şarkılara da ustalıkla yansıtan sanatçı, "The Look of Love" ve The Beatles'ın "The Fool on the Hill" gibi eserlerle müzikal çeşitliliğini gözler önüne serdi.

Uzun süredir Covid-19'un yol açtığı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mendes, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Mendes'in ailesi yaptığı açıklamada, şarkıcının Los Angeles'ta "huzur içinde hayata veda ettiğini" söyledi.

Yapılan açıklamada "Eşi ve son 54 yıldır müzik partneri olan Gracinha Leporace Mendes ve sevgi dolu çocukları onun yanındaydı. Mendes en son Kasım 2023'te Paris, Londra ve Barselona'da sahne aldı. Son birkaç aydır sağlığı, uzun süreli Covid'in etkileriyle neden kötüydü" denildi.

SERGIO MENDES KİMDİR?

11 Şubat 1941'de Niterói'de doğan Mendes, çocukken klasik piyano eğitimi aldı. Doktor olan babası, Mendes'i kendi izinden gitmeye teşvik etti, ancak Mendes'in caz müziğe olan ilgisini ve yeteneğini gördükten sonra fikrini değiştirdi.

Mendes, 2005'teki bir röportajında "Beni çalarken gördüğünde ve gruplarla iyi iş çıkardığımı gördüğünde, biraz geri çekilir ve işimi yapmama izin verirdi" demişti.