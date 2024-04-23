Yayınlanma: 23.04.2024 - 22:18

Güncelleme: 23.04.2024 - 22:19

Yatağa uzandığınızda zihniniz günün değerlendirmesini yapmaya ve yarın için yapacaklarınızı gözden geçirmeye başlar. Özellikle yoğun bir günün ardından, stresli hissettiğinizde bu düşünceler zihninizi meşgul eder ve uykuya dalmanızı zorlaştırır. Peki, uyku öncesi rahatlamanıza yardımcı olacak yöntemler nelerdir? İşte uykudan önce zihninizi sakinleştirmenin 7 yolu...

UYKUDAN ÖNCE ZİHNİNİZİ SAKİNLEŞTİRECEK 7 YÖNTEM:

1. Uyku öncesi bir ritüel oluşturun:

Çocuklarımız için düzenlediğimiz yatma rutinlerinden faydalanmanın önemini genellikle kendimiz için unuturuz. Sakinleşmeye odaklanın ve günlük stresi azaltmak için en az 30-60 dakikalık bir zaman ayırın; eğer mümkünse bu süreyi daha da uzatın.

2. Kafeinden uzak durun:

Kafein bize enerji artışı sağlıyormuş gibi hissettirebilir, ancak aslında tek yaptığı beynimizden gelen ve yorgun hissettiğimizi söyleyen mesajları gizlemektir. Bu genellikle az uykuyla günümüzü geçirmemize yardımcı olur. Kafeinin yarılanma ömrü olduğunu unutmayın; bu nedenle vücudunuzda bir süre kalır ve etkisini devam ettirir. Araştırmalar, sağlıklı yetişkinlerde kafeinin vücutta 4-6 saat etkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, öğleden sonra çay veya kahve içtiğinizde, etkisinin akşama kadar sürmeye devam edeceğini unutmayın. İyi bir uyku için kafein tüketimini azaltmak veya öğleden sonra kafein alımına ara vermek faydalı olabilir.

3. Cihazları kapatın:

Bunu yapmanız için birçok neden bulunmaktadır. En önemlisi, televizyon ve telefon gibi ekranlardan yayılan mavi ışığın sirkadiyen ritmimizi bozduğu bilinmektedir. Bu durum, yatağa girdiğimizde uykuya dalmanın daha uzun sürdüğü ve gerektiği kadar derin uyku çekemediğimiz anlamına gelir. Bu yüzden, uykunuzun değerini biliyorsanız, bu ekranları mümkün olduğunca erken kapatmalısınız. İdeal olarak, yatmadan bir veya iki saat önce kapatmak en iyisidir.

4. Egzersiz yapın:

Spor salonu üyeliğine veya pahalı ekipmanlara gerek yok çünkü öğle yemeğinden sonra yapılacak basit bir yürüyüş bile uyku kalitenizde büyük fark yaratabilir. Dışarı çıkmak bize ekstra dozda güneş ışığı sağlayarak daha da yardımcı olur. Akşam yemeğinden sonra çocuklarla oynamak bile faydalı olabilir.

5. Yazı yazın:

Kulağa basit geliyor olabilir ancak bir şeyler yazmak çok yardımcı olabilir. Kalemi alıp endişelerinizi yazmayı tercih edebilir veya yarının yapılacaklar listesi üzerinde çalışmak için bir dakikanızı ayırabilirsiniz. Bir günlüğe ya da bir kağıt parçasına yazmak önemlidir; hiçbir şey mükemmellikle ilgili değildir, farkı yaratan tek şey eylemdir. Bu aktiviteyi yatmadan en az bir saat önce yaparak zihninizin rahatlamasını ve uykuya geçişi kolaylaştırabilirsiniz.

6. Kitap okuyun:

Her akşam mutlaka kitap okuyun. Bir kitabın içinde kaybolmak, zihnimizin gün boyunca yaşadıklarımız karşısında rahatlamanızı ve yarın için endişelenmenizi engellemeye yardımcı olabilir. Sadece korkularınızı veya endişelerinizi tetiklemeyecek bir şeyler okuduğunuzdan emin olun.

7. Minnettar olduğunuz şeyleri düşünün:

Minnettarlık duygusunun yardımcı olmadığı bir şey olduğunu bilmiyoruz. Hayatınızda doğru giden şeylere ve kendinizle ilgili sevdiğiniz şeylere odaklanmanızı teşvik eder. Bu basit adım, zihninizi hayatınızın sadece olumsuz yönlerini düşünmekten alıkoyarak endişelerinizi ve kaygılarınızı zamanla hafifletebilir.