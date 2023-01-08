Uzmanından uyarı: 'XBB 1,5 varyantı ilerleyen günlerde daha hızlı yayılacak'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 07:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 07:00

SCÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, koronavirüsün son günlerde yaygınlaşan 'XBB 1,5' varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'XBB 1,5' varyantının şu an bütün dünyada etkisini gösterdiğini söyleyen Alim, "Şu anda Covid’in alt varyantı olarak görülüyor. Önceki varyantlara göre bulaştırıcılığı oldukça yüksek. Bağışıklık sistem elemanlarından, antikorlardan da hızlı bir kaçışı var. Onun için kapalı ortamdaki kitleler arasında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Önümüzdeki günlerde de zannediyorum ki yayılmasını biraz daha fazla gösterecek. Ancak bu önceki varyantlar gibi değil. Önceki varyantlar biraz daha vahşi seyrediyordu. Bu varyant biraz daha serin, biraz daha iyi ve insanları hastaneye çok fazla düşürmüyor. Hastanede yatış oranları çok daha az. Ancak toplum içerisinde hastalanma oranı çok daha yüksek. belli başlı belirtileri, öksürük, soğuk algınlığı şeklinde halsizlik, yorgunluk, kırgınlık, ateş, boğaz ağrısı ve vücut ağrıları var" diye konuştu.

"ÖLÜM RİSKİ DÜŞÜK"

Varyantın ölüm riskinin düşük olduğunu vurgulayan Alim, "Bu varyantta ölüm riski çok çok düşük. Yani önceki varyantlar gibi değil. Ancak elbette 65 yaş üstü insanlarda, organ transplantasyonu, kemoterapi ve diyabetli olanlarda ölüm oranı yüksek olabiliyor. Bağışıklık sistemi de çok önemli. Biz onun için diyoruz ki mutlaka aşı şart, bağışıklama şart, insanların aşı olmasını istiyoruz. Yine aşıyla biz bunu toplumdan uzaklaştırabiliriz. Aşıyla yenebiliriz. Aşı, maske, mesafe ve hijyen bunlar da çok önemli etmenler. Aşı vücudumuzda hücresel bağışıklık sistemini aktif halde tutuyor. Biz hep şunu diyoruz. 'XBB 1,5' bağışıklık sistemini atlatabiliyor. Ancak bağışıklığın tamamını atlatamıyor. Bağışıklık sistemini aktif halde tutabilmek için mutlaka aşı olmak zorundayız. Yoksa hücresel immüniteyi vücutta hemen aktif hale getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.