Ailelerle sohbet

20 Aralık 2024 Cuma

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, çocukların gelişimine önem verdiği, onların aileleriyle bir araya gelip sohbet etme ortamı yaratmasından da anlaşılıyor. Eyüpsultan’daki Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde aileleri dinleyen İmamoğlu, onların açıklamalarını dinleyerek çözülmesi gereken sorunlar konusunda bilgi edindi.

Bir anne, “Benim kızım bu merkez sayesinde konuşmaya başladı. Üç yaşındaydı. ona dil terapisi okulu önerildi. Ama çok pahalı geldi bize, özellere göndermeye gücüm yetmedi. Çok şükür bu merkez yuvası sayesinde kızım konuşmaya başladı” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

İKİ ÖRNEK DAHA...

Gazetelerde milli eğitim bakanının kreş tartışmasını izleyen bir anne, “Açıkçası, ben buraya kreş gözüyle bakmıyorum. Benim oğlum, merkezin ilgisi, sevgisiyle o kadar çok olgunlaştı ki onunla, kocaman bir adamla konuşuyormuşum gibi oluyorum. Çok memnunuz sizlerden çok!” diye sevincini anlattı.

Çalışan bir anne de “Ben sayenizde, işimde çalışabiliyorum. Merkeze kızımı verdim. Sabah 08.00’de buraya getiriyorum. Şimdi işe gideceğim. Kızım burada mutlu, ben işimin başında mutluyum” diyerek anneleri sevindiren bir gerçeği daha gözler önüne serdi.

TASARLANAN HEDEFLER

İmamoğlu, nasıl bir düzenek kurduğunu açıklayarak çocukların daha iyi yetişmesini sağlayan öbür kuruluşlara verimli bir eğitimin yolunu gösteriyor:

“Çocuklar hepimizin evlatları. Benim çocuklarım da büyüdü, onları mutlu görünce hayatın daha güzel olduğunu görüyorum” diyerek iyi ders anlatan öğretmen gibi mutluluk kavramını açıklıyor:

“Mutluluk başka bir şeydir. Mutlu bir çocuk olarak büyüdüm, şükürler olsun. Bir köy çocuğuydum ama mutluydum, çok mutluydum. Çünkü köyler güzeldir. O ortamda olabildiğince annemizle, babamızla daha çok annemizle çok mutlu olduk. Şimdi de diyoruz ki şehirde bu ortamı yaratmak zor. Gene de böyle bir ortamı kentlerde de yaratırsak çocuklarımız mutlu olur. Mutluluk ortamında çocuklarımız güven içinde olurlar. Çocukların iyi yetişmesinde, değerli annelerin hayata yönelik planlarında engeller ortadan kaldırılırsa çocuklar özgürlüğü yaşarlar. Böylece böyle bir ortamda çocuklar daha iyi yetişecektir.”

UYARI

İmamoğlu, konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın onun çabalarını önlemeye çalışmasını öfkelenerek değil, erdeme eren kişilerin sabrıyla aktarıyor:

“Babaların görevlerini şöyle yorumluyorum ben. Baba olarak elimizden ne geliyorsa yapalım. Ardından, bu devletin bakanlığı ya da kreşi diye bir şey olabilir mi? Eğitim yuvaları da ancak devletin ya da belediyesinin dayanışma içinde olduğu bir ortamda daha verimli olur. Şu da var, belediye de bakanlık da milletindir. Önemli olan ise onların çalışmalarında uyum içinde olmalarıdır.

Gelişmiş ülkelerde bu dayanışma sağlanmakla kalmıyor, hemen her iş olabildiğince yerel örgütlere bırakılıyor.”

Belediye hizmetlerinin en iyisini kotarmaya çabalayan İmamoğlu, giriştiği işlerde ilkeli davranıyor, halkı mutlu kılacak kurumları etkin kılıyor.