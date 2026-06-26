İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, süt kuzusu dönemindeki öğrencileri özenle beslemek istediklerini okuyunca sütün insan yaşamındaki önemi konusunda bilgi edinmeye çalıştım. Okura da sunuyorum:

SÜTÜN YAŞAMDAKİ YERİ

İnsan yaşamının her evresinde gerekli olan süt, C vitamini ve demir dışında makro ve mikro, besin öğeleri açısından bir kaynaktır. Sütün, özellikle çocukluk, gebelik, yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından oldukça önemli olduğu biliniyor. Süt ve süt ürünlerine, özellikle kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı önemli mineraller, protein ve riboflavin gibi bazı B grubu vitaminleri olarak halk sağlığı açısından da önemli bir besindir. İyi kaliteli olan süt proteini vücutta yüzde 90 etkilidir.

Ayrıca, süt proteinlerinin vücutta gelişmeye katkısı vardır. Doku farklılıkları etkilemenin yanı sıra, kalsiyum emilimi, immun fonksiyonlar üzerine olumlu etkileri, kan basıncını ve kanser riskini azalttığı, vücut ağırlığının kontrolünde erkin olduğu, diş çürüklerine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Süt karbonhidratı olan laktoz, süt enerjisinin kaynağıdır. Laktoz, beyin ve sinir hücrelerinin oluşumunda, bağırsak hareketlerini düzenlemede yardımcıdır. Uygun ortam (PH) sağlayarak karında gaz, midede ekşime, hafif ishal görülebilir. Süt içme sürdürülürse bu bulgular da geçer.

SÜTLE BESLENME

Süt Kuzusu Projesi, binlerce çocuğun sütle sağlıklı beslenmesini sağlarken bir yandan da süt üreticilerini destekliyor, süt üretimini iş edinen kuruluşlara gelişme yolu açıyor.

Bu kuruluşlar bir dağıtım döneminde, kentin dört bir yanındaki 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık 8 litre süt ulaştırmış oluyor.

“Süt her çocuğun hakkıdır” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte süte erişemeyen çocuk kalmaması için yeni dağıtım döneminde de yoğun çalışıyor. Projeden yararlanmak isteyen aileler, bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden başvuru yapabiliyor.

BESLENMEDE SÜREKLİLİK

Belediyenin sosyal hizmetler ve yardımlar şube müdürlüğünde görev yapan Enes Yaşar, Süt Kuzusu Projesi’nin Türkiye’nin en önemli sosyal dayanışma modellerinden biri olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Süt Kuzusu Projesi İzmir’de başladı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın destekleriyle başarıyla sürdürülüyor. Sosyal inceleme ekiplerimizle birlikte başvuruları titizlikle değerlendiriyoruz. Yeni dağıtım dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Projemiz 30 ilçede, 628 mahallede devam ediyor. Ekiplerimiz her sabah yüklemelerini yaparak ilçe ilçe dağıtımlarını gerçekleştiriyor. Profesyonel sosyal inceleme ekiplerimizle incelemeler sağlanıyor. Uygun bulunan aileler bir sonraki dağıtım listesine dahil ediliyor. Yıllardır sürdürdüğümüz bu proje, çocuklarımızın sağlıklı büyümesine katkı sağlarken yerel üreticilerimizi de destekliyor. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görmek ise bizim en büyük motivasyonumuz oluyor.”