Erdemli insanlar yurdu

28 Haziran 2024 Cuma

Töresi kökünden sağlam, vicdanlı, hatır gönül sayan, sevgisi sonsuz, sabır duygusu yüksek insanlardan oluşan bir toplumsal yapımız var.

Övüngeç değilizdir. Öğretmenliğe başladığım Çorum’un yüce gönüllü kadınlarından duymuştum, armağan sunarken duyulur duyulmaz bir sesle “Azımızı çoğa say” diyorlardı.

Dilimiz yalındır. Ağzımızdan çıkıveren sözcükler, yüzyılları aşarak günümüzü aydınlatan atasözüne dönüşür.

OLAYLAR

Nasıl oluyor da eylemiyle, düşüncesiyle erdemli insanımızın arasından, bağışlanmaz olaylar yaratanlar çıkıyor?

10. sınıf öğrencilerinden E., arkadaşlarıyla “Erik Dalı” diye bilinen şarkıyla dans ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için din kültürü öğretmeninin baskı ve tehditlerine uğruyor. Onu ailesine duyurmakla korkutan öğretmen, genç kıza videoyu sildirtmesine karşın sözünde durmayarak ve olayı da abartarak ailesine duyuruyor. Onuru yüksek bir toplumuz, onuruyla oynanan kız, aynı din kültürü öğretmeninin dersinde, kendisini sınıfın penceresinden atarak canına kıyıyor.

Zekeriye Tokur kız kardeşinin şikâyeti üzerine “kadına karşı basit yaralama” suçundan tutuklandığını öğrenince, tutuklu bulunduğu yerde altıncı kattan atlayarak canından oluyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 33 yaşındaki B.İ., içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini öldürüyor.

UTANILACAK SAYILAR

Yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlenen haberlere göre erkekler, Mayıs 2024’te en az 30 kadını ve beş çocuğu öldürdü, 56 kadına şiddet uyguladı, 29 kız ve oğlan çocuğunu istismar, dört kadını taciz etti. Erkekler ayrıca 2024 Mayıs ayında 34 kadını seks işçiliğine zorladı, 29 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti, beş çocuğu öldürdü.

Şu iki tümceyi, dünkü internet sayfalarında gördüm:

“Son beş günde 10 kadın, bayramda 82 kişi öldürüldü.”

İĞRENÇ!

İnegöl ilçesinde geçen yıl nisan ayında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde, iddiaya göre kızı ile ilişkiye giren Gökmen K’yi suçüstü yakaladı. Karşısında güvenlik güçlerini görünce pantolonunu yukarı çekip fermuarını kapatan Gökmen K., “Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak” diyerek ağladı. Olay sonrası, mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan R.K., “Babam, ‘Ben başka kadına gideceğim’ diyerek bana baskı yapıyordu. Ailemin dağılmasından korktuğum için onun ilişki teklifini kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık” dedi. Baba, işlemlerin ardından tutuklandı. Her şey olup bittikten sonra tutuklansa ne olur, kızı yüzlerce psikoloğun sağaltısından geçse o iğrenç olayın etkisinden kurtulabilir mi, babasında insana bakacak yüz kalır mı?...

