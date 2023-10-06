Beşiktaş’a yazık oluyor
Lugano maçına nereden bakarsak bakalım Aboubakar ve Şenol Güneş’e yazmak lazım. İsviçreli rakibine göre takım çıkararak kazanmayı düşünmüş! Ama Muleka ve Ghezzal hazır değildi. Cenk Tosun imlk 45 dakikada durgundu, yerine Rashica girdi ancak etki edemedi. Beşiktaş; Rosier’in sarı kartı varken yaptığı yanlışı ve kırmızı görüp oyundan atılmak için davetiye çıkaran tavrı nedeniyle grupta en zayıf rakibine karşı 2-0 önde olduğu maçı kaybetti!
Şenol Güneş, fiziksel açıdan hâlâ hazır olmayan Chamberlain’de ısrar ediyor. Güneş; 90 dakika sahada kalması mümkün olmayan oyuncuların, diğer isimlere getirdiği yükü, özellikle takımı 10 kişi kaldıktan sonra düşünemedi! Futbolcuların 2-0’lık skoru koruyacağını sandı! Beşiktaş bir süreç yaşıyor, bunu ancak bazı değişimler aşar. Bu grupta en zayıf ve ürkek takım Lugano’yken böyle bir avantaj kaçmamalıydı. Ama iyi iki Aboubakar vardı! Onun çabası da yetmedi.
Futbolda arık 10 kişi kalmak kolay oldu, tıpkı penaltı gibi! Takımların artık 2 farklı skorları dahi değişebilir. Bunun önlemini burada yazmak ayıptır benim için. Ama mutlaka skor 3 puanla korunmalıydı! Görünen 4 maçtır Beşiktaş’ın umut vermeyen futbol gerçeğidir. Beşiktaş’a yazık oluyor!
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