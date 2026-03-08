Temposu ve oyun kalitesi düşük bir derbi izledik. Galatasaray ilk yarıda pas trafiğini elinde tuttu. Beşiktaş da seyretti, tutuk kaldı. Koca devre Siyah-Beyazlıların korneri ve kaleyi bulan bir şutu yoktu. İyi bir ilk 45 izlemedik. Sarı-Kırmızılılar, Sane-Osimhen işbirliğinde oyuncu kalitesiyle golü buldu. Oysa ev sahibi olması nedeniyle baskıyı kurması gereken taraf kesinlikle Beşiktaş’tı. İkinci devre roller değişti. Galatasaray anlamadığım şekilde skoru koruma içgüdüsüyle geri çekildi. Bu da Beşiktaş’ı ön alanda daha istekli hale getirdi. Sane’nin 62. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi G.Saray sadece savundu. Beşiktaş, kritik bazı pozisyonlar bulsa da golle sonuçlandıramadı. Böyle olunca bize de “Kartal kendi etti kendi buldu” demek düşer!