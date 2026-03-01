Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstikrar
Adnan Dinçer
İstikrar

01.03.2026 04:00
Bazen maçlar böyle kazanılır. Her zaman oyun üstünlüğü yakalayamazsınız. Beşiktaş da Kocaeli deplasmanında bu sıkıntıyı yaşadı. İlk yarı boşa geçti. Orkun Kökçü’nün dinamizmi ve oyun görüşü arandı. Ancak büyük takımlar bir duran top organizasyonuyla da maçtan istediğini almalı. Nitekim sürekli sahada kalması gereken Cerny’nin kornerinde Agbadou kafayla golünü attı. 13 maçtır yenilmeyen Beşiktaş istikrar adına önemli virajları dönüyor. Bu olumlu gidiş haftaya G.Saray derbisinde de sürerse Sergen Yalçın inandığı hamleleri daha büyük özgüvenle yapabilir.

