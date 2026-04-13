Cumhuriyetçi devlet adamı - Hamdi Yaver Aktan
Cumhuriyetçi devlet adamı - Hamdi Yaver Aktan

13.04.2026 04:00
Hukuksuz soruşturmaların sürdüğü bir sırada, bir televizyon kanalında Cumhuriyet gazetesindeki makaleye gönderme yaptığını ve gazeteyi de izleyicilere gösterdiğini bir dostum iletmişti. Makalenin yazarıydım; yazıyı olumlayan Cumhuriyetçi devlet adamı ise Hüsamettin Cindoruk’tu...

Cumhuriyet tarihimizde görülen en gerici, en örgütlü Cumhuriyet düşmanı yapının saldırdığı günlerdi. Varakpareleri ile görsel kanalları ve başkalarının söylemleri üzerine yaptığım yorumları, düşüncelerin şahsıma ait olduğu iftirasıyla beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlardı. Üyesi olduğum derneğin başkanı bile bu konuda bir kanalda “İçeriğine katılmıyorum” diyebiliyordu! Doğru olsa bile hukuksuz dinlemenin suç olduğunu herhalde bilmiyordu!

O günlerde, “Yargıtay üyeleri kritik yapmışlar, ne var bunda” diyen bir kişi vardı: Hüsamettin Cindoruk. Hukuksuzluğa karşı çıkıyordu!

Kurgu davanın bir kolunu Yargıtay’ın bir ceza dairesi “Görev benimdir” kararıyla yerel mahkemeden almış, birleştirmişti. Yargıtay ceza dairesi ile yerel mahkemenin eşit olduğunu ileri süren her boydan kişi ve ekip bu kez Yargıtay’ı eleştiriyordu.

Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük hukukçu Hüsamettin Cindoruk da açıklama yapıyordu: “Yargıtay olaya el koymuştur!”

BİR GELENEĞİN TEMSİLCİSİYDİ 

Ufuk Söylemez’in sayesinde onunla tanıştığımda, bir akşam gösterdiği inceliği yargıya saygı ile açıklayabilirim. Olası değişiklikler için etkinliğinden ötürü “destek” istemiştim; yargıyı anlatırken! İçtenlikle inanmıştı; geçmişte yaşananların eleştirisini, sorumlu olmamasına karşın da özeleştirisini yapmıştı, bir gelenek için!

Cumhuriyet tarihimizde en özgürlükçü anayasa değişiklikleri onun Meclis başkanı olduğu dönemde olmuştur. Etkin bir görev üstlenmiş; oydaşma sağlamıştır. Parlamentodaki görüşmelerde Mümtaz Soysal’lı Coşkun Kırca’lı yetkin içerikli, ironili konuşmaları beğeni ile izlenmişti.

Kişisel görüşümdür: Talat Paşa, Celal Bayar geleneğinin temsilcisiydi. Mustafa Kemal Paşa’nın devrimini içselleştirmiş, laikliği vazgeçilmez ilke olarak kabul etmiş devlet adamıydı Hüsamettin Cindoruk.

Tanımış olmak zenginliğimdir! Işıklarda kal büyük Cumhuriyetçi!

HAMDI YAVER AKTAN

YARGITAY ONURSAL DAIRE BAŞKANI

