13 Temmuz 2022 Çarşamba

Sözlerime katılmayabilirsiniz ama gerçek olan toplumsal ilgidir. Bunu yadsıyamayız. Kendi adıma bir hata yaptım ve yapmaya devam edeceğim. İnsana güvenmek ve sevmek. Futbolda yaptığımız hataların sentezine analizi kadar yakın durmadık. Arada kaynayan gerçekler oldu. İnsanlık tarihine bakınca yaratılan yeniliklerin sahipleri vardır. Ondan alırız geliştirir kullanır sonra unuturuz.

SADECE ÇALIŞMALIYIZ

Bir gün talimatlara göre hareket ettiğim için öğrencileri kışkırtmak isteyen arkadaşlarım oldu. Ürkmedim yasalara göre ilgili yerlere belgelerle ulaştım. Ve tuhaftır o kişiler beni alkışladılar! En önemli tezim kadınların ve gençlerin eğitilerek, spor alanının da altından kalkacağı başarılı sınavdı. Beni kadınlar adına dışlayanlar oldu. Oysa ben her iki alanda da başarıyı kanıtlamıştım. Profesyonel sisteme kadar uzanan bugünümüzde yeniden her iki alanda da büyük ölçüde dünya gerçeğini yakalama şansımız doğmuştur. Sadece şımarmadan ve yeterli bulmadan çalışmalıyız.

ÖZENMEMEK ELDE DEĞİL

Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası’nı iyi izlersek alacağımız dersler var. Futbolda yıllardır üçüncü sınıftan terfi etmediğimiz kalite gerçeğini bir anda değil; sabırlı ve eğitim sonucu ele geçiren ülkelerin başındaki Almanya ile Fransa dışında diğer ülkelere özenmemek elde değil. Tempo, taktik, baskı konusu dışında, somut gol sayısı örneği ile sahada mücadele eden takımlar İsveç, Danimarka, İspanya, Hollanda, Finlandiya, Norveç, İzlanda özel örnekler. Bizim kadınlarımız bu konuda da kendini kanıtlamak adına çok hazırdırlar. Eksikleri biz yetkililer görmeliyiz!

Yeni sezona hazırlanan kadrolarda en önemli çekişme yine transferde üç büyüklerin hamleleri ile canlı. Hazırlık maçları devam ederken iki genç bizi çok etkiledi. F.Bahçe’den Arda ve Beşiktaş’tan Emirhan gelecek kuşağın yeni önderleridir. Bu gelişme çok şey anlatır genç teknik adam ve yöneticilere! Olaya daha farklı bakarsak, toplumu etkileyecek ve medya konuya daha yakın bir tutuma girecektir. Başka çıkış yok. Bunu biliyoruz ama şu anda destek az diyebilirim!

NOT: Sayın büyüğüm Hıncal Uluç’a acil şifalar temennimi sunarken eşi vefat eden S.Hamdi Tüzün Hocama sabır ve başsağlığı diliyorum.