Yasal soygun

24 Nisan 2021 Cumartesi

Kanımca bu sürecin en önemli konusu 12 kulübün ortaya çıkıp “Devler!” olarak futbolu Avrupa Süper Ligi kurmalarının kaosudur. İngiltere kulüplerinin başlattığı bu hareket, futbola başkaldırıdır! Çünkü artık ok yaydan çıkmıştır. Doyumsuz ve canavarca para hırsları futbolun rakibi ve ölümüne neden olacaktır. 15 takımın 12’si belliyken bir iki gün sonra vazgeçmeleri şimdilik bir oyun ve tehdittir! Hazır pandemi de varken, bu boşluğu kullanarak en azından ortamı tehdit etmek istediler. Ama unuttukları gerçek; seyirci ve futbolun ekranda devamıdır. Doyumsuz devleri yönetenler futbol sevgimizi törpülediler. “Öteki kulüp” ve “ulusları aptal” yerine koydular. Zaten endüstriyel futbol adıyla ortaya çıkan ve şu anda dünya futbolunu ele geçirenlere bakın kimlerdir. Futbol onların sadece ticari yanı ile ilgi duydukları bir gerçek olmuştur. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, UEFA’nın sert tavrı karşısında gerilemiş ve Boris Johnson da hareketi başlatan 6 İngiliz kulübünü açığa düşürmüştür.

BİLİNÇLİ BİR YOKLAMA

“Doyumsuz devler!” diyeceğimiz bu kulüpler öteki kulüpleri figüran olarak gördüklerini netleştirmişlerdir. Çünkü onlar neredeyse zaten 100 milyon Avro’yu bulan pastayı götürürken öteki 20 kulüp neredeyse bu gelirin yarısına sahipler. Geçmişte “Şampiyon Kulüpler” formatını neden değiştirdiler sanıyorsunuz? “Avrupa Süper Ligi” bilinçli bir yoklamadır.

Bölücü proje olarak FIFA ve özellikle UEFA’nın tepesinde “Demoklesin Kılıcı” gibi tehdit oluşturan bu düşüncenin, futbola indirilen darbe olacağı kesindir. Kapitalin adil olmayan bir iştiha ile kulüplerin doyumsuzluğuna ve ayrımcılığına karşı mutlaka tedbir alınmalıdır. Bana göre bu dünyanın vazgeçilmez unsurları kulüpler olsa da sahibi futbol izleyicisidir. Ayrıca dünyanın “korona belasından” sıkıntı çekip ve yaşam derdine düşen, taraftarın eve kilitlendiği bir dönemde böylesine bir çıkış yapmak sportif anlam değil; çarpık ekonomik bir rantçılık taşımaktadır. UEFA, FIFA ve Almanya ile İngiliz Başbakanı Boris Johnson’un tavrı alkışlanırken Liverpool taraftarlarının tepkisi de unutulmamalıdır.

YENİDEN İNŞA EDELİM

Bize gelince; eğitim ve gençlerimizin var olma konusunda sıkıntı çekmesine neden olan ortamın daha da delice ve acımasızca ortaya konulan bu projeye karşı önlem alarak, kendi futbol dünyamızı yeniden inşa etmeliyiz. Yıllardır savaş verdiğim futbolumuz adına kalma nedenim işte bu yüzdendi! Şimdilik rafa kalkan bu projeyi teklif edenler boş durmayacak ve altımızı oyacaklardır. Bari bu kez uyanık olup teslim olmayalım. Bu sadece TFF ile değil hepimizin katılımı ile gerçekleşir. Yoksa tek eğlencemiz ve oyalandığımız futboldan da bizi silerler! Şimdilik geçmiş olsun!