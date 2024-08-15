23 yıllık AKP darbeciliği ve yıkımı

15 Ağustos 2024 Perşembe

23 yaşını bitirdi AKP, çeyrek yüzyıl! Kuruluşu 14 Ağustos 2001, iktidara gelişi 3 Kasım 2002 seçimi.

Fas’ta da aynı adla bir siyasal parti var, 1998’de kuruldu (Parti de la Justice et du Développement, PJD).

Cezayir; Adalet ve Kalkınma Hareketi (Mouvement de la Justice et du Développement-MJD) 1990’lar. Ürdün; İslami Hareket Cephesi (IAF) genellikle Ürdün Müslüman Kardeşler’in siyasal kanadı olarak anılır ve resmi olarak böyle adlandırılmasa da Adalet ve Kalkınma Partisi adıyla ilişkilendiriliyor. (1992)

İlginç siyasal rastlantılar (!) olmalı bunlar.

“Erdemliler Hareketi”nce R.T. Erdoğan önderliğinde, Türkiye’nin 39. partisi olarak siyasal yaşama atılan AKP, siyasal kulvarda 23 yılı geride bıraktı. Girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başardı. Çok partili siyasal yaşama geçtiğimiz 1946’dan beri iktidarda en uzun kalan parti oldu. Dört başbakan, iki cumhurbaşkanı çıkardı. Kuruluşundan 15 ay sonra “Tek başına, iş başına” söylemiyle, siyasal yasaklı önderi Erdoğan’la girdiği 3 Kasım 2002 seçiminde yüzde 34.3 oyla birinci parti oldu ve A. Gül başkanlığında 58. TC hükümetini kurdu. Anayasa değişikliği ile siyasal yasak engeli kaldırılan RTE, (21 Ocak 2003 tarihli 4787 s. yasa, Erdoğan’ın önünü açtı ve istifa ettirilen bir vekil yerine, eşinin memleketi Siirt’te yenileme seçimlerinde) vekil seçildi. Anayasa değişikliği m. 76’da yapıldı ve “Affa uğramış olsalar bile, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından mahkûm olanlar milletvekili olamazlar” hükmünden “affa uğramış olsalar bile” koşulu kaldırıldı. CHP Genel Başkanı Baykal bu süreçte öncüydü. Sabıkalı RTE, 14 Mart 2003’te 59. başbakan oldu ve 2014’e CB seçilene dek kesintisiz 11+ yıl bu görevde kaldı. 2010 anayasa değişikliği halkoylamasında yüzde 58 oy aldı. RTE 10 Ağustos 2014’te ilk kez doğrudan halkoylaması ile kıl payı CB seçildi (yüzde 51.8). Üniversite diploması var mı? Hâlâ belirsiz, sis kaldırılamıyor.

15 Temmuz 2016’da, haber alınan ama denetimli olarak izin verilen Batı destekli FETÖ darbesi yaşandı ve TSK’nin yurtsever güçleri eliyle bastırıldı. AKP/RTE FETÖ ile ortaktı. RTE, “Ne istediler de vermedik?” diyecekti sonradan. İktidar kavgası ve Batı’nın aceleciliğiyle kanlı darbe sahnelendi. RTE beş gün sonra OHAL ilan etti ve çok sayıda OHAL CBK ile rejim köktenci olarak değiştirildi. Yüz bini aşkın insan kamudan atıldı!

Anayasa 2017’de 5. kez değiştirildi: 2003, 2004, 2007, 2010, 2017. Tipik geri kalmış 3. dünya ülkesi! 16 Nisan 2017’de halkoylamasıyla onaylandı. Yüzde 51.4 “evet” çıktı ama yaklaşık 2.5 milyon mühürsüz oyun oylama sürerken YSK tarafından kullanılmasına izin verilerek açık bir işlev zoralımı (fonksiyon gaspı) ile! Tam yasasızlıkla, açık AKP-YSK darbesiyle. Bu tablo hukuk dünyasında doğmamıştır. Tüm sonuçlarıyla geçersiz-hükümsüzdür; “keenlemyekûn”dur eski Yargıtay Başkanı Prof. S. Selçuk’a göre! Dünyada örneği olmayan uydurma-ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiş, başbakanlık ve Bakanlar Kurulu-hükümet kaldırılmıştır. CB hem devletin hem yürütmenin başıdır, yürütme yetkisi tek başına ondadır (md. 8). Yasamaya ortaktır, CBK çıkarma yetkisi vardır. Partilidir ve TBMM-Yasama çoğunluğu da RTE’dedir. AYM, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, danıştay üye atamalarında yetkisi belirleyicidir.

Türkiye, büyük bir hızla demokratik-laik-sosyal hukuk devleti olmaktan kurgulu olarak koparılmaktadır.

9 Temmuz 2018’de fetret devri başlamıştır. RTE artık, tek sözcükle kadife eldivensiz demir yumruktur.

Mayıs 2023 CB seçiminde YSK oyunu-darbesiyle, anayasa bir kez daha açıkça çiğnenerek RTE 3. kez aday olur.

2023, Cumhuriyetin 100. yılında devletin resmi kutlaması yok gibidir, RTE/AKP Cumhuriyetle kavgalıdır!

DİB iyice öne çıkarılır, akademi kurar, fetvalar savurur, Erbaş kılıçla vaaz verir. AKP iktidar olduğunda 2.5 milyon olan kamu çalışanı sayısı iki katını aşar. Oysa toplam nüfus aynı dönemde 70.5 milyondan 85.3 milyona ulaştı yüzde 20 artışla. Yandaşlar, ölçüsüz bir kayırmacılıkla (nepotizmle) ve hızla kamuya dolduruldu.

Darbeler ülkesi Türkiye. AKP/RTE eliyle. Elbette Batı desteğiyle! RTE, 14 Kasım 2002’de dönemin ABD Başkanı G.W. Bush tarafından, daha milletvekili-başbakan bile değilken o protokolle kabul edilmişti.

Ülkemizde askeri vesayet, darbeler dönemini kapatmakla övünen ve böyle pazarlanan AKP/RTE, tam anlamıyla darbeci. Hedef BOP ve Anadolu federe İslam cumhuriyeti! RTE kezlerce, TV’ler önünde BOP eşbakanı (ABD başkanı ile) olduğunu açıkladı. BOP, Sevr’in 21. yy uyarlaması. Tablo çok ürkünç (vahim)!

Ancak: Taşeron siyasetle buraya dek, artık maske düştü. Yetersizliğini, kötü niyetini yapay gündem din, beka, milliyetçilik söylemleri de örtemiyor. Yıkım ve adaletsizlikler ters tepiyor, böyle gitmez elbet. Yarın belki yarından da yakın, vatansever Atatürkçü, dürüst kadrolar işbaşına gelecek ve Türkiye’yi yeniden kuracak, olanlar tarihte kötü bir ders olarak kalacak. CHP ulusal birliği acilen sağlamalı, kesin görevi bu!