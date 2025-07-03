“Bu toplumun yetiştirdiği 35 pırıl pırıl insan, saatler boyu süren bir süreç içinde devletin gözleri önünde, ilan ede ede yakılıyor.” (A. Taner Kışlalı, Sivas kıyımı) 32 yıl sonra vahşet hâlâ karanlık, AKP çözmedi, dava zamanaşımına uğratıldı!

LeMan dergisi, ülkenin altüst edildiği karikatür karakterlerinin Hz. Muhammed ve Hz. Musa olmadığını, Gazze’de öldürülen bir Müslümanın adının Muhammed olarak kurgulandığını açıkladı ama aşkın tepkiler dinmiyor. İktidara ve oy deposu dincilere istismar için malzeme gerek. İBDA-C önlerde ve yağma, cihat, herkese kapalı Taksim’de eylem!

Açıklama doğru ve yeterli, içtenlikli. Adalet ve içişleri bakanları, İstanbul valisi adeta peşin yargı hükmü veriyor. Birbirinden ateşli açıklamalar, Saray’ın gözüne girme çabaları... Çok hazin. Bir laik-hukuk devletinde böyle önyargılı açıklamalar, açıkça yargıya talimat olamaz. Adalet bakanı her fırsatta üstüne basa basa Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu söylüyor. Yorum yapmadan ve asla hüküm vermeden kamuoyunu nesnel bilgilendirmek yeter: “Savcılık olaya el koymuştur, gerekli soruşturma hukuka uygun yürütülecektir” demekten öte, kimse laf etmemelidir. Erdoğan dahil. Ötesi provokasyon olur ki bakan, vali görevindeki insanlar herkesten çok özen göstermelidir. Kaldı ki, ilke olarak her şey, düşünce özgürlüğü kapsamında tartışılabilmelidir. Hemen TCK m.216 vd. hükümlerine sarılmak barışçıl ve iyi niyetli değildir, hukuku araçlaştırmaktır. Taraf olunan temel uluslararası sözleşmeler de uygulanmalıdır.

Toplumu geren ve kutuplaştıran söz ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır. Erdoğan-Bahçeli iktidarı, yeni bir gündem oyununa, sakızına sarılmamalıdır. Ülkemizin çok ciddi sorunları var. Örneğin sahipsiz Türkiye, olağandışı orman yangınlarıyla kavruluyor! Doğalgaza yüzde 25 zam ve yürürlük temmuz başında. Ucuz kurnazlığa bakar mısınız, ilk 6 ay enflasyonuna yansımasın diye! Hani Karadeniz’deki dev doğalgaz yatakları, Batman’da zengin petrol rezervi? On milyonlarca emekçi, emekli, işsiz yoksullukla boğuşmakta. TÜİK enflasyonu kaç “ayarlayacak” bugün?

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PKK Mehmetçiklerimizi şehit etmeyi, yaralamayı sürdürüyor, İktidar saklıyor!? Bu dronları PKK’ye kim sağlıyor? Stratejik müttefikimiz (!) ABD, PKK için “Silahlı gücümüzdür” demekte. RTE’nin yanaklarında güller açıyor, son Lahey NATO toplantısında “dostu” (!) Trump ile yan yana poz verip tokalaşınca. RTE ülkemizde ise hiç gül(e)miyor nedense?

Mr. Şimşek, emekçiye/emekliye enflasyon altında ücret artışında kaya gibi ısrarlı. Oysa RTE Lahey’de, Trump’ın baskısıyla savunmasilahlanma giderlerini yüzde 5’e çıkartmaya “gık” diyemedi. 22 milyar dolar yerine fazladan 48 milyar dolar daha bulacak bu amaçla? Eyyy Mr. Şimşek, nereden bulacaksın bu parayı? Bulsan da enflasyonu azdırmaz mı? Bilerek yoksullaşTIRılan ve giderek artan Yoksullukla boğuşan on milyonlara vahşet düzeyinde ücret baskılaması yap ama savunma giderini ulusal gelirin yüzde 2’sinden yüzde 5’e çıkar!? İspanya Başbakanı Sanchez karşı çıktı: Önceliğim sağlık, eğitim, emekliler, sosyal güvenliktir dedi. F35’ler gelmedi ödenen milyar dolar ABD’de rehin. S400’ler kurulamadı, 2.5 milyar dolar çöpe gitti. Bütçede her 8 TL’den 1’i faiz, hani nas? Bunların hesabını yargıda verecek elbet sorumluları.

Bu korku-paniktir ki Cumhur İttifakı giderek kurgulu (sistematik) baskıyı artırıyor. Sıra İzmir’de, BŞB’ye yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 130’a yükseldi. Önceki Başkan Soyer de dahil. Ammaaa, hiçbir AKP-MHP’li belediyede zerrece usulsüzlük yok, hepsi sütten çıkmış ak kaşık! “Ankara’da 100’e yakın dosya verdim, daha Melih Gökçek ifadeye bile çağrılmadı. Böyle bir ortamda hukuktan, adaletten söz etmek mümkün değildir.” (M. Yavaş, Ankara BŞBB, 2.7.25). Gökçek’in Ankara’yı parsel parsel sattığını AKP kurucusu B. Arınç söyledi. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir BŞBB’leri FETÖ bağı nedeniyle RTE tarafından istifaya zorlandı. Nerede yargılanma?

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Laik bir rejimde, gerekirse peygamberler de dinsel sistemler de inançlar da saygı sınırları içinde ve düşünce özgürlüğü kapsamında eleştirilebilir. Herkes buna saygılı olmalı, devlet etkin yansızlıkla tüm görüşlerin açıklanmasına olanak sağlamalıdır. Demokrasilerde çoğulculuk ile (“çoğunlukçuluk” değil!) tüm insanlar birbirinin düşüncelerine hoşgörü göstermeyi öğrenmelidir. LeMan dergisi ofisinin talanını önlememek açıkça suçtur, bilerek önlenmedi!

Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu AYM kararı ile saptanmış AKP iktidarı/ Cumhur İttifakı yangına körükle gitmemelidir. Erdoğan ve Bahçeli’nin demeçleri, yersiz alevlendirilen sorunun çözümüne hiçbir katkı sağlamadığı gibi, son derece tehlikeli biçimde toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmektedir. İktidar, karikatür olayını çarpıtarak ve sömürerek tabanını pekiştirme ve oy devşirme çabasındadır. Bu çok ayıptır! Ö. Özel’in değerlendirmesi dengelidir.

Suçu ne olursa olsun, insan onurunu çiğneyen işlem yapılamaz!

Ters kelepçe ve yalınayak yürütme... Olmaz, olamaz! Çok acı ve Türkiye’ye yakışmıyor, utandırıcı. Bakan Yerlikaya, bu gözaltı video görüntülerini övünçle yaymak yerine engel olmalı. Bu açık suçtur! Hiçbir uygar ülkede göremezsiniz. Bakan için istifa nedenidir. İnsan onuruna aşağılayıcı işlem suçtur, anayasaya, uluslararası hukuka aykırıdır. Anayasa md. 17/3: “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” Lütfen sağduyu ve serinkanlılık, sığ siyasetle hiçbir çözüm olmaz! Çare laikliktir! AKP=RTE’yi bir kez daha bu çıkmaz sokaktan dönmeye çağırıyoruz. Şiddet sarmalı, kaçınılmaz olarak öncelikle uygulayanı yutar. Halk, hakkını sokakta aramaya itildi. Sokakta kan dökmek en önce iktidarı bitirir. Ana muhalefete kıskaç geri tepecektir.

Dünyanın bütün insanlarını eşit ve saf bir sevgiyle kucaklıyoruz; size de öneririz, iktidara da İslamcılara da...