Kutlu olsun!

Bayram gönüllere de gele, daha da gitmeye.

Tayyip Bey’in, Davos’a daha da gitmediği gibi!

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“Kurban Bayramı” da “partili cumhurbaşkanlığımız” gibi, akla pek uymayan, inançla ilgili fiili bir gerçeklik.

1400 yılın gerçekliği yanında Tayyip Bey rejimi ile son 10-15 yılın akla mantığa ziyan hallerinin lafı mı olur!

Siyasi liderlerin karakteri ve siyasi cibilliyetleri nevi şahsına münhasır.

Ama kurban sözcüğünü tartışmamız şart.

Zira “cumhurbaşkanlığı hükmetme sistemi”nde hepimiz birer kurbanız.

Bu sistem bir tür pandemik bir illettir. Bulaşıcıdır.

Eline fırsat ve olanak geçen fani, sözcüğün, “iyi-güzel-hoş” anlamındaki efsununa kanıp Tayyipleşebiliyor.

“Dediğim dedik, çaldığım düdük!”

Sonunda da her şeyi yüzüne gözüne bulaştırabiliyor ve “Yâr bana bir yeni anayasa” ya da “yeni bakanlar” diye tutturuyor.

Bendeniz de “Ananı bir daha al git, anayasası” diye yazılar yazmak zorunda kalıyorum. (29.01.2017), (18.10.20209, (18.10.2020), (12.10.2023), (25.08.2024).

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Kurban, Arapça “akraba” ailesinden bir sözcük, “yakınlık”, “yaklaşmak” anlamları var.

Yaygın inanca göre, kesilen kurban cehennem üzerine kurulu sırat köprüsünden geçerken binek olacaktır. (Pahalılık yüzünden 8-10 kişinin ortak girdiği kurbanlık garip danayı, öteki dünyada da Beşiktaş-Taksim dolmuşundan beter bir akıbet bekliyor demektir.)

Hepimiz, bağışlayın lütfen, dana falan olmasak da birer kurbanlık koyunuz. O kadar yani!

Hak, hukuk, adalet istediler diye kurbanlık gibi Silivri’ye doldurulan, sonra da birer ikişer seçilip aile konutundan km’lerce uzaklara, ömür törpüsü zindanlara nakledilen her hükümlü tutuklu birer “fedakârlık nesnesi” ve bu sistemin kurbanıdır.

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Kurban deyip geçemeyiz. Geçemiyoruz da zaten.

Hapishaneler iddianame bekleme kurbanlarından geçilmiyor.

Falanca belediye başkanını veya partiliyi hapse atıyoruz ki “Gayri safi ömrü kısalsın!” diye şeytani bir ceza türü var zahir!

Binlerce sanık, yargılanmadan hapis cezasına çarpılıyor. Asıl kurbanlık koyun onlar.

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Gençliğin gündemi ile noktalayalım. Sosyal medyadan bir anket:

- İlk buluşmada 1.5 iskender götüren kız için ne dersiniz?

- Ne diyeceğim, ilk buluşmada iskenderciye götüren adam için, “Herif hödük çıktı, bari karnımı doyurayım” demiştir!