Spor rekabettir; “En”ler de nişandır göğüslere takılan. En çok kim kazandı, en büyük kim gibi sorular hep gündemdedir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonsporludan birine, “En büyük kim?” diye soracak olsanız yanıt bellidir. Sahi en büyük kim?

Elbette büyük kulüp olma kriterleri önemli. Futbol, aşırı profesyonel basketbol ve VakıfBank ile Eczacıbaşı’nın başını çektiği kadın voleybolu dışında Türkiye’de en fazla ve en başarılı sporcuları hangi kulüp barındırıyor diyecek olursanız İstanbul gerçeği ortaya çıkıyor. Ülkenin en kalabalık kenti sporun taşıyıcı kolonu.

En fazla sporcuya 2019’da kurulan İstanbul Gençlik Spor Kulübü sahip. Tam 9 bin sporcuları var; 7 bini aktif. Yüzlerce antrenör, bir o kadar spor tesisi. İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nün yarı resmi yarı özerk kulübü olarak biliniyorlar. Ümit Aslan kulüp başkanları; basketbol, voleybol ve hentbolda ses getiren takıma sahipler ayrıca toplamda 45 branşta İstanbullulara yetiştirici yarışmacı kulüp pozisyonunda hizmet veriyorlar. Burada il müdürü Muhittin Özbay’ın hakkını yemeyelim, kulüp başkanı Aslan ile birlikte transfer gerektiren branşlarda minimum bütçeyle maksimum işler yapıyor. Devlete de yük olmuyorlar, sponsor gelirleriyle. “Devletin parası çarçur edilemez” terbiyesi var. Hedefleri 2028 Olimpiyatları’na fazlaca sporcu göndermek.

İGSK gibi kentin diğer taşıyıcı kulübü İBB Spor. Büyükşehir Belediyesi’nin takımı. 20 branşta 3 bin civarı sporcuları 150 antrenörleri var. Güreşte, tekvandoda, judoda Avrupa ve dünya şampiyonları çıkartıyorlar. Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da göreve gelişi sonrası başkanlık görevini üstlenen Fatih Keleş, voleybol, atletizm, yüzme gibi branşlarda sayısal bağlamda kadın erkek sporcu eşitliğini sağlamıştı. İBB davası nedeniyle kulüpten uzaklaşan Fatih Keleş’in görevini genel sekreter Erdem Aslanoğlu yüklenmiş durumda. Başkanvekili Nuri Aslan ve Prof. Dr. Volkan Demir Aslanoğlu’na tam destek veriyor. İBB Spor’un hedefi önceki yıllardaki gibi Olimpiyat ve paralimpik oyunlara en fazla sporcuyu gönderebilmek. Aslanoğlu, “Biz performans kulübüyüz, olimpik kulübüz” diye özetliyor yapıyı.

Özetle; Gençlik Spor Müdürlüğü’nün kulübü nicelik, İBB Spor nitelik bağlamında en büyük unvanını almış durumda. Elbette atletizmde iyi işler yapan ENKA, voleybol, basketbol, hentbol yüzme, kürek, judo, atletizm gibi temel branşlara yatırım yapan G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş unutulmalı. Ankara’da ASKİ, İzmir’de İzmir BŞB., Muğla’da Muğla Büyükşehir de öyle!