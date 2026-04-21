Futboldaki kavga ortamını bir yana koyalım, İstanbul’un sporda attığı dev adımlara bakalım! Geçen hafta 2027 Avrupa Spor Oyunları’nın organizasyon komitesi Ataköy Olimpiyatevi’nde bir araya geldi. Yabancı konuklar, Spor Genel Müdürlüğü ve İBB bürokratları sunum yaptı. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Rumen Mihai Covaliu, “Türkiye hazır” mesajı verirken bazı sunumlar gerçekten Olimpiyat Oyunları ayarındaydı. TMOK Başkanı ve Spor Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ın, “Bu oyunlar sadece 2028 Los Angeles Olimpiyatları’na kota anlamı taşımıyor, bir ülkenin, bir kentin Olimpiyat Oyunları’na ne denli hazır olduğunu kanıtlıyor” dedi. Gün boyu süren sunum maratonunda GSB Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanı Kerim Çomoğlu, Olimpiyatlarda bile rastlanılmayacak kalitede bir medya sunumu yaptı. Öncelikle oyunları izleyecek akredite gazetecilerin, sonuçlara anında erişimi, dijital ve yazılı içeriklerin servis edilmesi ve daha önemlisi oyunlarda manipülasyona izin vermeyecek bir filtreleme ön plana çıkan başlıklardı. Çomoğlu gibi Doç. Dr Temel Kılınçlı’nın akreditasyon, Prof. Dr. Emrah Bayraktar’ın gönüllü hizmeti ve Seyda Dursun’un konaklama sunumları tam not aldı. İBB’den Dr. Gülşah Akkaya ile Barış Tınay’ın sunumları da etkileyiciydi. Oyunların koordinatörlerinden Prof. Dr. Bilge Donuk koordinasyon konusunda önemli açıklamalar yaptı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat’la, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da toplantının enerjisini yükseltti. Eğer, trafik, yiyecek-içecek hizmeti ve güvenlik konularında sıkıntı yaşanmazsa İstanbul, 2027 Oyunları’yla 2036 İstanbul Yaz Olimpiyat Oyunları’nın provasını yapar, bu ekibe de Olimpiyat ateşini yakma onuru kalır.

Toplantının gündemi 2027 Oyunları’ydı ancak K.Maraş’taki okul baskınında ölen öğrenciler herkesi üzdü. Veli Ozan Çakır’ın “Çocuklar suça sürüklenmesin, spor yapsın. Spor, disiplindir, ruhsal ve bedensel rahatlamadır, devletimiz tüm olanaklarıyla yeşitme çağındaki çocuklara spor yaptıracak gücü sahiptir. Bütün ailelere çağrımızdır, evlatlarınızı spora gönderin, 60’ın üstünde branşla evlatlarımıza kucak açacağız” sözü anlamlıydı, umarız Milli Eğitim Bakanı’nın sporu anımsamasını sağlar.