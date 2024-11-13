Anketlerin dili!

13 Kasım 2024 Çarşamba

31 Mart sonrası 1. parti olan CHP, iç huzursuzluğa karşın yerini koruyor anketlere göre. En son yüzde 33.4 olarak ölçümlendi. AKP 28.2, DEM 9.2, MHP ile İYİ Parti 7 bandında. Sonrasında Zafer Partisi, YRP ve DP geliyor. Ne var ki olası erken seçimde hiçbir parti TBMM’de yeterliliği sağlayamıyor. Bu tabloya göre birinci parti CHP, şimdiden kurucu değerleriyle örtüşecek ortaklar bulmak, geniş katılımlı bir koalisyon örgüsüyle de halka umut aşılamak zorunda. Elbette anketlere de çok fazla güvenmemeliler. Pehlivan tefrikasına dönen “Bölücübaşı TBMM’ye gelsin mi, gelmesin mi” tartışmasından sıyrılıp sokağın diline kulak vermeliler. Olası seçimde ekonomi, eğitim, sağlık, güvenlik ve sığınmacı sorununu çözecek vaatler üzerine çalışmalılar. Seçmeni yormamalılar!

MURATPAŞA’YA KULAK VERİN!

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Kitapları tarafından basılan yeni kitabı “21. Yüzyılda Yeniden Cumhuriyet”in tanıtım toplantısında gazetelerin yazar ve yöneticileriyle sohbet etti. CHP iç siyasetinden ekonomiye, üretimden sığınmacılara kadar pek çok konuda görüş belirtti.

Uysal’ın en can alıcı sözü, “Eğer Türkiye, bireysel su çıkarma (kuyu açma) ve püskürtme sulama konusunda elini çabuk tutmazsa bugünkü üretiminin yarısına yakınını kaybeder”di. Gerçekten de hızla su fakiri olma yolunda ilerliyoruz. Su, tarımsal üretimin olmazsa olmazı. Türkiye’nin narenciye ve sebze deposu Antalya havzası bağlamında düşünülürse felakete koşuyoruz. Uysal’ın tarımla ilgili bir başka önerisi ise Hollanda ve Belçika’da uygulanan “sebze fabrikaları”. Bilimsel yöntemler ışığında yılda 22 kez ürün alınıyormuş. Hollanda gibi toprak fakiri bir ülkedeki bu model Türkiye’ye entegre edilse sırf tarımsal üretim ülkenin tüm borçlarını öder! Demek ki yıllardır düzenlenen çevre seminerinde güzel fikirler biriktirmiş Muratpaşa!

Sohbette sığınmacı meselesiyle ilgili de görüşlerini paylaştı Ümit Uysal: “Şu an, tarlada çalışanlar dahil, ekonomiye katkı veren tüm kayıtlı sığınmacıları kabullenelim, topluma kazandıralım ama kayıtsızları da onurluca ülkelerine yollayalım.” Mantıklı çünkü nüfus hızla yaşlanıyor. Merdivenaltı üniversiteler nedeniyle kimse mavi yakalı işlerde ara eleman olmayı kabul etmiyor. Belki de samimice yeni yurt arayan sığınmacılar Atatürk’ün çizdiği Türk kimliğine uyarlarsa üretim çarkları hızlanır.

Muratpaşa Belediye başkanın en ilgi çeken açıklaması CHP genel başkan adaylığı ile ilgili olanıydı. “Olağan veya olağanüstü ilk kurultayda adayım ama bu bir kurultay çağrısı değildir” diyerek Özgür Özel’i ve PM’yi yıpratmak gibi bir çabasının olmadığını ifade etti. Kendisine yöneltilen “Partinin mevcut yönetiminden memnun musunuz” sorusuna verdiği, “Görüşlerimi belirtmek için kurultayı bekliyorum” yanıtı anlam yüklüydü. Söylenecek çok şeyinin olduğu ancak parti etiği nedeniyle sustuğunu da ima etti!

SADECE YÜKSEK FAİZLE!

TÜİK verilerine bakıldığında aylık yüzde 2.88, yıllık da 48.58’lik bir enflasyon sarmalında Türkiye. Bu rakamlar İTO’ya göre 59.1, ENAG’a göre de 89.77. Özetle dünyanın en yoğun enflasyon yaşayan ilk 3-4 ülkesinden biriyiz.

Peki, niye düşmüyor enflasyon?

Düşmez de! Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in TCMB aracılığıyla uygulamaya koyduğu sıkı para politikası ve yüksek faiz belki frenledi hiperenflasyonu ama Saray iktidarının enflasyonla mücadele etmekten ziyade, ediyomuş gibi yapması ve lüksten taviz vermemesi ekonomik krizi tırmandırıyor. Örneğin, A4 kâğıdın hesabı yapılıyor bürokraside ama 2025 bütçesine yansıyan 2289 yeni kiralık lüks araca ses çıkaran yok. “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alalım” uygulaması rafta, “servet vergisi” dillendirilmiyor, artık TV dizilerine konu kayıt dışı para normalleşmiş durumda. O yüzden yüksek faize devam!

BEŞ MİNİK TABUT!

Aras, Masal, Aslan, Funda ve Nefes’in cenazeleri vardı dün. Babaları hapiste, anneleri para kazanmak için dışardayken barakadan bozma evlerinde çıkan yangında öldüler. Koruyamadık, Narin, Sıla, Şirin çocuklar gibi onları da kurban verdik. Çünkü ne valiliğin haberi vardı, o barakada en büyüğü 5 yaşında, en küçüğü kundakta 5 çocuğun bir başına kaldığından ne kaymakamlığın ne belediyenin ne de muhtarlığın! Sahipsiz ülke diyince kızıyorlar. En çok da çocuklar sahipsiz, kimsesiz! Ne rastlantı, cenaze ile eşzamanlı olarak TBMM’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşüldü! Tam da namaz vakti, çocuk koruma müdürlüğüne 1000 TL, yani 1.5 kg kıyma parası bütçe ayrıldı! İşte çocuğun değeri!