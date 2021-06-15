G.Saray’da soluk soluğa seçim

15 Haziran 2021 Salı

G.Saray’ın yeni başkanı, bu hafta sonu belli oluyor. 29 Mayıs’ta, bilemediniz, 1-2 haftalık erteleme ile haziranın ilk bölümünde seçilmesi gerekiyordu Sarı-Kırmızılı camianın başkanı, ama ister pandemi deyin, ister, Mustafa Cengiz yönetiminin mevcut 4 aday dışında yeni bir alternatif yaratma çabası; bu cumartesiye kaldı sandık faslı. Söz G.Saraylı üyelerin. 5 adaydan birini seçecekler 3 yıl için. Ateşten gömleği giyecek yönetimin bu süreyi tamamlayıp tamamlamayacağı tartışmalı bir konu. Daha sandığa gidilmeden, seçimin meşruiyeti tartışılır hale geldi. Tüzüğün ilgili maddesine göre, son 2 yıldır mali genel kurul yapılmadığı için kulübe yeni kayıt edilen yaklaşık 800 kişinin oy kullanması sakıncalı. Evet, dernekler yasası ve Medeni Kanun’a göre bu kişiler üye ama tüzük diyor ki, “Üyelik hakkının edinilmesi için ilk mali genel kurulda üyelerin, yeni kaydı yapılan isimleri oylayıp kulübe kabul etmesi gerekir.” Demek ki, bu madde yeni seçilecek başkanın başında Demokles’in kılıcı gibi sallanacak. Kitaba göre hareket eden bir hâkimin iki dudağı arasından çıkacak söz, bu seçimi iptal etmeye yeter! O yüzden kim seçilirse seçilsin, daha ilk günden tüzükle savaşacak, Mustafa Cengiz döneminden kalan acil taahhütlerin yanı sıra.

YENİ BAŞKANI BORÇ BEKLİYOR

Borç demişken daha ilk günde; G.Saray’ın yeni başkanını, 350-400 milyonluk bir ödeme listesi bekliyor olacak. Teknik direktör sorununu, elden kaçmak üzere olan Onyerkuru-Gedson, hatta Arda ile Donk’u saymıyorum. Mustafa Cengiz başkanın son dakika emrivakisi ile imzalanan Bankalar Birliği anlaşmasının kabulü de ayrı bir dert! İbrahim Özdemir Bey henüz istediği havayı bulamadı. Divan’ın karşısına gömlekle çıkıp, bir türlü proje açıklamadığı gibi kulübü Rus-Katarlı yatırımcılara satacağı söylenen Yiğit Şardan’a Mustafa Bey’in listesinden gelenler, Abdurrahim Albayrak, Adnan Polat’ın oyları yetmez. Kaldı ki, demokrat tavrı ile billinen Adnan Polat’a yakın isimler şu meşhur 5’li müteahhit grubunun gözde firması Cengiz Holding’in önceki CEO’sunun bulunduğu listeye nasıl gönül rahatlığı ile oy verecek, o da ayrı bir merak konusu. Diğer adaylardan Eşref Hamamcıoğlu lisede, Metin Öztürk sporcu ve aile üyelerde açık ara önde, Burak Elmas ise yeni kuşak G.Saraylıların sempati ve büyük desteğini almış durumda. Adaylıktan çekilen Işın Çelebi’nin oyları da önemli, ki Çelebi grubu sandığa gitmeyebilir. Eğer giderlerse de 400-450 civarındaki blok oyları etkili olur. Asıl belirleyici ise yüzde 30 civarındaki kararsızlar gibi duruyor! 5-10 oyun galip tarafı belirleyeceği bir tablo var şu an! Görünen o ki, kaybedenlerin çok üzülmeyeceği, kazananın da çok sevinemeyeceği bir seçim bekliyor G.Saray camiasını. Ve gelelim bizim çocuklara; Bakû’dayiz, rakip Küçük İngiltere konumundaki Galler; averaj gittiği için ya herro ya merro maçı; çünkü olası kayıp İsviçre galibiyetini çöpe atabilir! O yüzden haydi bizim çocuklar diyoruz.