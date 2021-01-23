İmam Beckenbauer’in danışmanları!

23 Ocak 2021 Cumartesi

Boyunlarında atkılar, ellerinde formalarla grup genç, geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yolunu çevirdi. Önce korumalar izin vermese de kalabalığın ısrarı Erdoğan'ın dikkatini çekmiş olacak ki, barikatlar açıldı. 4-5 genç Erdoğan'ın aracının kapısına yaklaşıp dert yandı. 11 aydır oynanmayan amatör liglerin Türk sporu üzerinde yarattığı tahribatı anlattılar. "Cumhurbaşkanım amatör ligler pandemi nedeniyle 11 aydır oynanmıyor. 6 bin takım yüzbinlerce sporcu pas tuttu, bu işten ekmek parası kazananlar çok zor durumda" dedi biri cesaret edip. Cumhurbaşkanının ses tonu düştü. "Haberim yok, öyle mi" dedikten sonra ekledi: "Bunu inceleteyim. 16 sene amatör futbol oynadım. Herhangi bir sıkıntı yoksa önünü açarız" ifadelerini kullandı.

Evet, sonradan İBB Spor adını alan İETT'de yıllarca top oynayan, kupa kaldıran, spor meraklısı, futbol tutkunu Tayyip Erdoğan'ın, 6 bin kulübün, yüzbinlerin neredeyse 1 yıldır yaşadığı sıkıntıdan haberi yok. Oysa otomobil camlarındaki filtrelerden ekonomiye, dış politikadan AKP il ve ilçe teşkilatlarının yapılandırılmasına kadar her şeye hakim olmaya çalışan bir Cumhurbaşkanı modeli hakimse günümüz ikliminde, Sayın Erdoğan amatörlerin sıkıntılarından haberdar edilmeliydi. Keza, Erdoğan eğer vakti zamanında futbol yeteneğiyle "İmam Beckenbauer" lakabını almış ve adını ilk olarak futbolla duyurmuşsa amatör sporcuların sorunlarını aylarca önce öğrenmeli, çözüm üretmeliydi. Üstelik etrafında onca profesyonel-gönüllü spor danışması varken! Gerçi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın spor başdanışmanları ile futbol çevresi kendi dertlerine düşmüş vaziyette. Oysa Hamza Yerlikaya sahte diploma meselesine harcadığı mesainin onda birini amatörlere ayırsa, ya da Hidayet Türkoğlu, ABD tatillerinin yarısını feda edip, tabanda ne oluyor diye merak etse, Milletvekili Alpay Özalan, kendisini TBMM'ye taşıyan futbolun sorunlarından kopmasa yüzbinlerce amatör futbolcu, antrenör, menajer, malzemeci, 11 ayı boş geçmez, açlık sınırına yaklaşmazdı! Peki ya Rıdvan Dilmen? TFF'ye, bir grup spor yazarına ayar verip, iddialarla ortalığı karıştıracağına, Cumhurbaşkanına, "Efendim amatör kümede böyle sorunlar yaşanıyor, siz de amatör kümenin Beckenbaueri’ydiniz, meseleye bir baksanız" diyemez miydi? TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimde amatör futboldan gelen Ali Düşmez'le Mehmet Baykan'ı saymıyorum çünkü yukarıdaki 4'lüden onlara sıra zor gelir! Amatörde top santraya konmazsa yüzbinlerce kişiyi daha zor günler bekliyor. Yine eğer amatör kümede çark dönmezse, zaten zar zor ayakta duran Türk futbol alt yapısı iyice çökme riski ile karşı karşıya kalır. Buradan Sayın Spor Bakanı ile TFF'ye bir çağrı, geçen gün 2. lig basketbol maçı izledim, voleybolda da alt ligler üstelik salonda pek ala maça çıkıyorlar, kimse de hasta olmuyor! O yüzden gelin, şu ligleri başlatalım, en azından HES kodunu iyice yaygınlaştırmış oluruz, amatörlere umut aşılarız, Coronavac sırası gelen kadar!