Liverpool maçına kadar her şey yolunda gitti Galatasaray’da. Uğurcan sayesinde tarihi bir yenilgiden kurtulup Şampiyonlar Ligi’ne 4-0’la veda ettikten sonra sihir bozuldu. Daha doğrusu Osimhen’in beklenmedik sakatlığı sonrası Galatasaray’ın tüm hesapları altüst oldu. Çünkü bazı pozisyonlarda alternatifsiz. En çok da 9 numarada; tamamen Osimhen’e bağımlı bir yapı. O yoksa B planı yok. Bunu Trabzon, Göztepe ve Kocaeli maçlarında gördük. Eğer siz G.Birliği deplasmanı öncesi evinizde puan veriyorsanız, bir şeyler yanlış gidiyordur. Bu yanlışlığın da gerekçesi teknik kadro, yani Okan Buruk’un alternatif üretememesi, kadro mühendisliğinde sınıfta kalışı.

Okan Hoca sakın, “Ben istedim de yönetim almadı” demesin. Eğer, öngörüsü güçlü olsaydı, bir 9 numara aldırırdı Osimhen’in beklenmedik yokluklarına karşı. O, neredeyse vücudundaki yağ oranı kendisine yakın Icardi’de ısrar etti. Neye güvendi bilmiyorum, aralarındaki hoca-futbolcu ilişkisini de bilmiyorum, ama Icardi, güveni boş çıkardı. Formsuz, gönülsüz, kilolu. Oysa Okan Buruk ve ekibi, milli maç arasında Osimhen sakatlanınca, “Mauro İstanbul’da kal yükleme yap, kilo ver, mentalce hazırlan” diyebilirdi. Milli oyuncularla beraber ayrıldı tesislerden; onlardan geç döndü! Ne saha, ne taktik çalışması! Çünkü Icardi’ye biraz da yönetim kaynaklı inanılmaz bir rahat alan bırakılmış. İstediğini yapıyor; örneğin taktik idmanını bırakıp sevgilisinin yaş günü partisine giden bir karakter. Ki Okan Hoca bunu bildiği halde alternatif üretmediyse faturayı da o öder. Elbette Okan Hoca başarılı, ama Galatasaray tarihinde onun da istediği oyuncuyu transfer etme lüksüne sahip bir ikinci isim yok. Bakın Fatih Terim’in harcattığı paralara (!) bir de Mancini, Okan Buruk’un transfer-bonservis listesini yorumlayın!

Neyse, diyelim tren kaçtı, OsimhenIcardi’ye kaldın, ikisi de verimsiz, o zaman farklı alternatifler denersin. 4-6- 0 veya stoperlerden santrfor devşirirsin! Mesela bir dönem Hocic sakatlanınca Raşit Çetiner stoperden santrfora geçer tonla da gol atardı. Davinson Sanchez’i öneririm! Galatasaray eğer şampiyon olmak istiyorsa acilen “Osimhen’siz de maç kazanıyoruz” izlenimi vermeli rakiplere. “Alternatif sizsiniz” demeli. Altyapıdan genç takımın gol kralını mı alır, yoksa başka bir hücum presle rakipten bir misli fazla koşan bir takım ruhu mu yaratır bilinmez, Galatasaray buradan şampiyonluğu verirse fatura sadece Okan Buruk’a değil, yıllarca emek veren Dursun Özbek Başkan’a da (hiç hak etmediği halde) kesilir; çünkü burası Galatasaray! Fenerbahçe momentumu yakaladı. Kante-Guendouzi-Talisca ile Asensio’yu bile aramıyorlar, çünkü birine bağımlı futbol anlayışı yok.