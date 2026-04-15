İBB davasında bir ay geride kaldı, 92’si tutuklu 400’ü aşkın sanık ya hâkim karşısına çıkıyor ya savunma gününü bekliyor. Peki Silivri’de hava nasıl? Geçen hafta çok yorum yapıldı ilgi-ilgisizlik konusunda; gel gör ki çoğu duruşmada dolup taşıyor salon, kapıda -girersin giremezsin- kavgası var, boş koltuk yok! Jandarma denetiminde nöbetleşe giriliyor oturma alanına! Örneğin, eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi çıkıyor, yerine başkası oturuyor. Ödünç koltuk uygulaması var. CHP’nin il ve ilçe örgütleri salona giremeseler de dayanışma çadırındalar; zaten bina önünde toplanmak yasak. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu duruşma kaçırmıyor. CHP’li yöneticiler Gökhan Günaydın, Gökan Zeybek, il başkanı Özgür Çelik salonun kadroluları, ilçe başkanları Ataşehir’den Anıl Dizdaroğlu, Kadıköy’den Caner Sarıtaş, Bakırköy’den Gizem Başaran, Büyükçekmece’den Halis Çiçekçi, Maltepe’den Kenan Otlu ve Şişli’den Canercan Kartal Silivri yolunu katediyorlar her gün. İBB Başkan Danışmanı İK sorumlusu Yiğit Oğuz Duman ve aileler en öndeler. Duruşma arasında sallanan eller ve ses teması çok değerli. Gözler yaşarıyor, “abim, canım, kocam, babam” sözcükleri havada uçuşurken! Buğra Gökce ile hapishanede evlendiği eşi Dt. Filiz Kahveci’nin el sallayışlarına denk geldim! Silivri’de sayıya takılanlar salondaki bu duygu yüklü atmosferi sektiriyor.

Tutukluların bulunduğu bölüme dönersek, Ekrem İmamoğlu’nun saç modeli değişmiş, gürleşmiş. Takım elbise, kravat standardı devam ediyor. Murat Çalık kilo almış. Murat Ongun, Mustafa Akın, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz savunma sıraları gelmediği için sportif ve rahat giysileri seçmişler, dava sürerken yer değiştirip birbirleriyle sohbet ediyorlar. KİPTAŞ yöneticisi Ali Kurt, salonun en şıkı, gömlek, kravat, ceket sanki terziden çıkmış; arada sorduk, yatağın altında yorgan-çarşaf arasında bekletiyormuş giysilerini ütülü dursun diye. Aykut Erdoğdu, avukat eşi Tuba Torun ile 1.5 metre mesafede oturup sohbet ediyor duruşmalarda; aralarında sadece bariyer var. Emrah Şahan’la, Arif Gürkan Alpay arkadaşlarının biraz gerisindeler moral olarak. Kadın tutuklular ise pantolon-kazak-ceketten oluşan tek tip elbise seçmişler; “Biz iyiyiz” mesajı veriyorlar.

Gelelim savunmalara; eski KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt söz aldı dün. Baskı gördüğünü belirtip özellikle Adem Soytekin ve Ertan Yıldız’ın adını vermesi noktasında baskı yapıldığını söyledi. MASAK raporları ve banka hesaplarında olağandışı bir hareket olmadığını savunması mahkeme heyetinin dikkatini çekti. Son sözü ise tüyleri diken diken etti. “Kendime yeten bir insanken dostlarıma muhtaç hale geldim. İki çocuğum var, bunları hak edecek bir şey yapmadım.”

Evet, Silivri notları böyle; gönül ister ki süreç uzamasın! En azından ara kararda üzerine atılı suçta yatar sürelerini dolduranlar serbest bırakılsın!

BAHİS DAVASI SULANDI!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in savcılık döneminde başlayıp futbol dünyasını sallayan bahis soruşturmasında yeni sayfa aralandı. Gaziantep teknik direktörü, eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Rize maçı sonrası TFF’ye ağır suçlamalar getirdi. En önemli iddiası yasadışı bahisle ilgili olanıydı. “Lig arasında TFF Başkan Yardımcısı Fuat Göktaş arayıp ‘Bahis oynayan bir Burak Yılmaz var’ dedi. ‘Ne diyorsun abi?’ Ben, 2011- 2012’yi yaşamışım. Bahis olayı ‘Benim karın ağrım’ deyip telefonu kapattım. Sonra Fuat Göktaş tekrar aradı, isim benzerliği görüldüğünü söyledi ve özür diledi” dedi Burak! TV kayıtlarını izlerseniz ağzınız açık kalır! İddiaya göre TFF’den telefon aramaları yapılmış sıcak günlerde! Burak Hoca futbol yönetimi üzerine de çok şeyler söyledi, çoğu sportif; Spor Bakanı Osman Aşkın Bak değer görürse Yılmaz’ı çağırır konuşur. Ancak Burak’ın bahis konusunda “telefonla arandığı” iddiası İstanbul Başsavcılığı ile TFF’yi karşı karşıya getirir. Eğer Fuat Göktaş adlı yönetici, “işine gelen-gelmeyen” birilerini arayıp bilgilendirmişse dava hukuki açıdan yaralanır. Burak’ın iddiası yalanlanmazsa soruşturma güvenilirliğini yitirmiştir. Savcılık, Fuat Göktaş hakkında işlem başlatır mı bilinmez ama bu dosya, TFF’deki ahbap-çavuş ilişkisiyle sulandırılmıştır. Belki de birileri korunmuştur TFF eliyle! Bundan sonrası İstanbul Başsavcısı Fatih Dönmez’e kalıyor. Burak Yılmaz’la konuşursa belki Türk futbolu toptan temizlenir!

Dipnot: Macaristan’da Orban 16 yıl sonra devrildi, metal yorgunluğu, yolsuzluk ve adam kayırma sonunu getirdi! Yeni lider Peter Magyar, Orban’ın eski ekibinden. Ukrayna ve İsrail’e yakın, sağcı, muhafazakâr. Orban’dan ayrıldığı nokta Rusya politikasıyla yolsuzluklara mesafeli duruşu. Elon Musk’ın “Soros çetesi Macaristan’ı ele geçirdi” iddiası ise Budapeşte’deki Zincir Köprüsü’nün altından çok su akıtacağa benziyor!