Kavga mı zafer mi?

01 Haziran 2024 Cumartesi

Galatasaray 19 Mayıs akşamı Fenerbahçe’ye kaybettiğinde hak edilen şampiyonluğunu sadece 1 hafta ertelemişti. Çünkü yılın derbisinde kafalar sahada değil, kutlamada, rakibi nasıl kızdırırımda kalmıştı. Aynı hataya, aynı gecenin ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe de düştü. 1-0’ı yaşayacaklarına başkanları Ali Koç’un da katılımıyla rakiple uğraştılar. Galatasaraylı yöneticileri kendi sahasında dövmeye kalkanlar vardı. Ve emin olun, Okan Buruk, gerginlik yaşandığı anda “İş bitti biz şampiyon olduk” demiştir Konya maçına 7 gün kala. Çünkü futbolcu, pasaportu, milliyeti ne olursa olsun formasını giydiği takıma aidiyetle bağlanır. Arkadaşlarına, yöneticilerine, başkanlarına yapılan saldırıyı içselleştirir. Maç taktiğini bir kenara bırakırsak Okan Hoca, Konya maçının devre arasında “Geçen haftayı unutmayın, izin vermeyin sizleri aşağılamalarına” demiştir. Sonrasında 3-1’lik net galibiyet. Maçı Galatasaray’ın Kalamış tesislerinde izledim. Coşku vardı, ama heyecan yapan yoktu, sakindi; tıpkı 1 haftadır Florya’daki futbolcular gibi. Okan Hoca’nın gördüğünü sanırım Galatasaraylı üyeler de görmüştü: “İşini yap maçı kazan, şampiyon ol.” Kibir ve kavganın Fenerbahçe’ye kaybettirdiği aşikâr.

Keza aynı senaryo Berlin’deki basketbol Final-Four’unda da yaşandı. Panathinaikos’un Türk başantrenörü ve Efes, Galatasaray, Beşiktaş’ta çalıştığı yıllardan bu yana Fenerbahçe ile arası pek iyi olmayan Ergin Ataman’a otel girişinde ağır küfürler edildi. İş fiziki temasa giderken Pana’nın ABD’li oyuncuları etten duvar kurdu. O anda emin olun ki, Panathinaikos’un Fenerbahçe’yi eleyeceği, ardından da şampiyon olacağı belli olmuştu. Çünkü siz konudan uzak ABD’liyi bile konsolide ediyor, birbirine kenetliyorsanız, psikolojik üstünlüğü rakibe veriyorsunuz demektir. Gazetemizin Fenerbahçeli yazarı Hilmi Türkay’ı “10 yıl oldu” başlıklı yorumunda isyan ettiren bu zaten. Reçeteyi yazmış: “Kavgayla bu gemi yürümez.”

Not: 1- Şampiyonlukta herkesin emeği var en çok ne yapıp edip mali krizi hissettirmeyen Dursun Özbek, Okan Buruk, sırasıyla Muslera, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Icardi ve son düzlükte Berkan Kutlu. Erden Timur giderse sihir bozulur.

2- Okan Buruk’un Florya’daki balkon kutlamasında öznesi belli olmasa da sinkaflı slogana katılması üzücü, özür dilemeli, keza aday tanıtım toplantısında Galatasaray ve beden terbiyesi kurucusu Ali Sami Yen’e üyelerin ettiği küfür için de Fenerbahçe özür dilemeli.