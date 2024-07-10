TÜİK sepetini Berlin’de mi doldurdu!

10 Temmuz 2024 Çarşamba

Ülkenin gündemi, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon sepeti. Emeklisinden emekçisine, memurundan bürokratına kadar herkesin gözü Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerinde. Çünkü her temmuz ayında memur ve emeklinin maaş zammı TÜİK’in raporları doğrultusunda belirlenir. Yani halkın yiyecek, içecek ve barınma ihtiyacının düzeyini belirler bu tablo!

Peki TÜİK ne yaptı bu kez? Aslında son beş yıldır ne yapıyorsa aynısını uyguladı ancak bu kez enflasyonu belirleyen ve kamuoyunda da TÜİK sepeti olarak bilinen mal ve hizmetlerdeki manipülasyon ifşa oldu. Kurum içinde biri dayanamamış bu rezalete; sızdırmış. Üç gündür sosyal medyada, “TÜİK nereden alışveriş yapıyorsa oraya gidelim” esprileri dolaşıyor. İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Örneğin dana etinin kilosuna 433 TL yazmış istatistik kurumunun emir kulları! Kaşar peyniri 231, patlıcan 32, reçel 93 TL.

Geçen hafta Berlin’deydim. Hollanda maçına kadar olan zamanı da market ve pazar dolaşarak değerlendirdim. Fiyatlar gözüme takıldı. Etiketler, TÜİK sepetindeki mal ve ürünlerle öylesine benzeşiyordu ki şaşırırsınız. Kıyma, patlıcan, domates, bizim kaşar, onların gouda dediği peynir sanki TÜİK’in 2024 fiyatlarından satılıyordu. TÜİK sepeti Almanya’dan mı dolduruyor diye düşündüm. İşin şakası bir yana Almanya’daki temel ihtiyaç kalemleri -ne gariptir ki- Türkiye’den çok ucuz, biz o kadar pahalıyız yani! Üstelik emekçiler Avrupa’nın en düşük yıllık maaş ortalamasına sahipken, Almanların 1/4’ü ortalama maaşa sahipken! AB raporlarına yansıyan tabloya göre Romanya, Litvanya, Hırvatistan gibi ülkelerde bile ortalama gelir bizden fazla. İsviçre, Almanya, Fransa’yı örnek göstermiyorum çünkü onların ortalama gelir yıllık 40-50 bin Avrolardayken, bizde 8-9 bin Avro; TÜİK’in, “kul hakkı yiyen” sepetine bir de bu açıdan bakın!

LİMAN VERGİSİNİ KALDIRIN

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Deli Dumrul” vergileri yaratıyor torba yasa öncesi. En son garsonların bahşişlerine takılmıştı. Yeni neler var derken geçenlerde de bazı sınır kapılarında belediyelerin, 100 ile 140 TL arasında “liman vergisi” adı altında para aldıkları bilgisi geldi. İster CHP’li olsun ister AKP’li ya da MHP’li fark etmez; tüm yerel yönetimlere çağrımızdır; kötüyü örnek almayın. Ülkece yurtdışı çıkış puluna isyan ederken bir de ne tür hizmet karşılığında alındığı bilinmeyen liman vergisi icadından vazgeçin! Ülkenin, hele muhalefet belediyelerinin yeni Mehmet Şimşek’lere ihtiyacı yok!

KILIÇDAROĞLU NE DEMEK İSTEDİ!

CHP’nin 7. genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gece, “Enseyi karartmak yok” temalı bir video mesajla AKP iktidarı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yüklenirken ülkedeki ekonomik yıkıma karşı sessiz kalan yurttaşlara da serzenişte bulundu. Aslında 2024 Türkiye profili çizdi 8.26 dakikalık çekimle. Emekli, emekçi, çiftçi, köylü, anne, baba ve kirasını ödeyemeyen 11 milyon kiracıya seslendi. Türkiye’nin Saray yönetimince ucuz işgücüne çevrildiğini söyledi. “Sivas, Kayseri, Konya bizim de Bodrum, Fethiye, Alanya niye Rusların, İngilizlerin, Fransızların? Sizi tatil yapmanın zenginlerin hakkı olduğuna ikna ettiler” sözüyle sahillerin nasıl çokuluslu oluşumlara peşkeş çekildiğini işaret etti. Videonun son bölümünde geçen yılki cumhurbaşkanı seçimlerine gönderme vardı. “Uyarmıştım” diye başladığı sözü şöyle bitirdi: “Dış güçlerin ajanı dediler inandınız, montaj videolara inandınız, SSK’yi batırdı dedi inandınız, Nâzım Hikmet’in sözüyle bitireyim; kabahatin çoğu senin canım kardeşim.”

Bu aslında yarım asırlık deneyimiyle partisine, ülkesine katkı sağlamak isteyen bir siyasetçinin isyanı, çünkü ülkede yaşananları görünce içi içine sığmıyor. Kaldı ki Kılıçdaroğlu’nun dinamizmi CHP yönetimi ve genel başkan Özgür Özel’i de olumlu etkiliyor. Ancak bazı kesimlerin bu çıkışları birileri tarafından kurulma aşamasına getirilen SHP ile örtüştürmesi gerçekten yersiz çünkü Kılıçdaroğlu’nun çevresinde bilinen bir sözü var: “CHP dışında asla.”